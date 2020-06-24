Молдавские партии и досрочные парламентские выборы (ну если вдруг). Кому выгодно?

1.ПСРМ – в целом выгодно. 50+1 голос в парламенте не наберут, но вот 40-43 – могут. Сейчас у них 37.

2️.PAS – очень выгодно. PAS наконец-то избавится от надоевших партнеров по ACUM в лице DA и снимет (почти) весь электоральный куш.

3️.DA – невыгодно, совершенно. Не попадут в парламент.

4️.Pro Moldova – сейчас невыгодно. Если попадут, то на грани 6%-ного барьера. То есть дай Бог 6-7 депутатов. Но если выборы будут примерно через год, могут взять и больше. Будут «откусывать» электорат и у правых, и у ДПМ.

5.ДПМ – невыгодно. Тоже всё на грани 6%-ного барьера, с вероятностью пролета мимо парламента. И сейчас, и через год.

6️.ПКРМ – выгодно, но в парламент не попадут. Поздно.

7️.«Гражданский конгресс» - очень-очень выгодно. Но в парламент тоже не попадут. Рано.

8️.ШОР» - невыгодно. У них сейчас 9 депутатов, чего же еще желать? Лучшее – враг хорошего.

9️.PUN – «50 на 50». В молдавском парламенте давно не было хорошей, боевой унионистской партии. Со времен Михая Гимпу, который в 2008 году мог объявить: «Мы будем править в Республике Молдова». Так что надо. Но пройдут ли?

@BP