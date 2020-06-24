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Экономика
Начиная с 1 июля будет возобновлена вся экономическая деятельность
24.06.2020

Начиная с 1 июля будет возобновлена вся экономическая деятельность, но за небольшими исключениями. Остается ограниченной деятельность реабилитационных или оздоровительных центров, деятельность общеобразовательных, профессиональных, университетских учебных заведений, летних лагерей и деятельность ночных клубов. Решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью, передает IPN.

Кроме того, допускается проведение единичных массовых собраний с участием не более 50 человек, с соблюдением санитарных мер и с обязательным составлением организаторами списка эпидемиологического учета мероприятия. Встречи не могут быть организованы рядом с государственными, учебными заведениями, больницами или другими местами с повышенным риском заражения.

В зависимости от развития и тенденции эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, ограничительные меры будут пересмотрены.


 
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