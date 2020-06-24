Начата расчистка речки Дурлешть

Муниципальные службы Кишинева приступили во вторник к расчистке русла речушки Дурлешть в секторе Буюкань по улице Кодряну (в районе выставочного центра "Молдэкспо").

Об этом сообщил в социальных сетях примар столицы Ион Чебан, отметив, что водную артерию на протяжении многих лет загрязняли нерадивые граждане, сбрасывая мусор и отходы.

Задача муниципальных служб - углубление русла с тем, чтобы после обильных дождей река не затопляла соседние улицу. "Работы по очистке выполняет претура сектора вместе с компаниями-застройщиками жилья. Предварительная их стоимость - до 800 тыс. леев", - сообщил градоначальник.