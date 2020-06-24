Мэрию Кишинева обвиняют в желании устроить передел рынка рекламы

Убирают, чтобы расчистить место для других. Разработанный столичной мэрией проект регламент о наружной рекламе содержит заведомо невыполнимые условия. С таким обвинением в адрес муниципальной администрации выступила исполнительный директор Ассоциации рекламных агентств Галина Забловская.

По ее мнению, это сделано для того, чтобы убрать нынешних игроков на рынке и заменить их новым инвестором, более выгодным властям. Без работы могут остаться около 800 человек, предупреждают рекламщики. Галина Забловская уверена: регламент в новой редакции будет временным, его вновь изменят сразу после передела рынка.

Заместитель мэра Виктор Киронда, отвечающий за проект, обвинения отвергает: "Мы вводим правила. Кто действительно хочет работать в этой отрасли, должен подчиниться, остальные могут заняться другим делом. Субъективные мнения, обвинения и домыслы я комментировать не собираюсь".

Ранее рекламщики заявляли, что новый регламент может способствовать росту коррупции. По их мнению, в документе содержится целый ряд положений, которые можно трактовать по-разному.

Представители отрасли также напоминают, что муниципальный бюджет может потерять 27 миллионов леев, получаемые от наружной рекламы.

В соответствии с новым регламентом, в столице появятся три рекламных зоны со своими требованиями. Большие рекламные щиты останутся только на окраинах города. Документ должен быть рассмотрен Кишинёвским муниципальным советом.