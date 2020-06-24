Андрей Пряшка и Анатолий Булгару. Virtual PBX, или как нанять на работу облачную телефонную станцию от Orange

Интервью с Андреем Пряшка, директором отдела Продаж и Обслуживания Корпоративных Клиентов Orange Moldova и Анатолий Булгару, руководителем Отдела ICT и IoT Решений

Павел: Андрей, Анатолий, здравствуйте. Это наш первый разговор после начала карантина. Отслеживаю сейчас один тренд и, пользуясь случаем, хочу спросить как действует сейчас Orange. В двух словах. Вчера был в одной крупной IT компании. Примерно 200 человек персонала, прекрасный офис в самом центре города. 22 июня, карантин в стране прекращен почти по всем позициям, остались только меры безопасности, которые в большом офисе несложно соблюдать. Но! Офис стоит пустой. Спросил руководителя компании. Ответ был: «Мы привыкли работать на удаленке и пока не планируем возвращаться в офис. Используем его несколько раз в неделю для совещаний и встреч с клиентами. Пока продолжим работу так»

Другой пример. Работаю с крупным молдавским банком. Операционные работники, конечно, на своих рабочих местах. Но маркетинг продолжает работать удаленно.

В общем, прошу прощения за долгое вступление. Вопрос к Orange. Вышли ли вы на работу в офис? И, сразу второй вопрос. Я не верил, что «удаленка» закрепится как тренд после снятия карантина. Но, кажется, ошибся. Что по этому поводу думаете вы?

Андрей: Давай я отвечу. Тем более, что могу говорить не только об опыте молдавского офиса Orange, но и об опыте всей системы Orange. Когда начался карантин, мы просто были поставлены перед фактом, что или мы адаптируемся к ситуации, или мы не справимся с ней. Адаптироваться – это значило полностью перейти на удаленную работу. Искать новые методы работы с сотрудниками и с клиентами.

Мы, Orange, сделали это. Мы начали работать из дома, онлайн, очень быстро адаптируясь к текущей ситуации. Вернулись ли мы сейчас полностью в офис? Нет. Мы сохранили тренд удаленной работы и будем его развивать. А это значит, что мы глубоко и стратегически пересматриваем наш пакет услуг. Он должен соответствовать времени. Если говорить о корпоративном сегменте, то на первый план выдвигаются услуги, которые могут помочь молдавским компаниям оптимально организовать удаленную работу.

Павел: Да вроде бы включился в Zoom, как, кстати, мы сейчас с вами, вот и инструмент для удаленной работы.

Андрей: Для проведения совещания – да. А теперь представь, что у тебя работает офис, куда приходят клиенты. И часть сотрудников – там. Другая часть сотрудников работает «на выезде» и перемещается по городу. А третьи работают из дому. Клиенты, которые приходят в офис или в магазин, они в твой Zoom не попадают и не попадут.

Павел: Не подумал. Ок. Какие решения есть для такой организации работы?

Анатолий: В этом контексте мы запустили услугу Virtual PBX, которая приходит на помощь компаниям во времена кризиса и за его пределами.

Павел: Virtual PBX?

Андрей: Это «облачная» телефонная станция от Orange. Как ты думаешь, сможем мы на пару минут удержать внимание твоих читателей, чтобы рассказать, как работает это решение?

Павел: Думаю и десять минут нам дадут. Только предлагаю начать с «кейсов», а не с теории, как работает «облако»…

Анатолий: Вот несколько «кейсов», которые для вас выполнит сервис Virtual PBX.

IVR. Интерактивное голосовое меню. Можно «посадить» на входящий телефон секретаря, который будет соединять звонящих в ваше компанию с бухгалтерией, отделом продаж, техническим сервисом, а можно записать красивым голосом один раз текст, закрепить за отделами номера «1», «2», «3» и 24 часа в сутки все входящие звонки попадут куда надо. А попутно можно записать и короткое сообщение, например – о текущей акции или скидках.

Не терять звонки. Все ваши сотрудники говорят по телефону. Ваш потенциальный клиент слышит несколько раз «занято» и прекращает попытки дозвониться. Virtual PBX решает эту проблему. Вы узнаете обо всех пропущенных звонках и можете по ним отзвониться.

Запись разговоров и возможность «супервайзера». Периодически проверять качество разговоров своих менеджеров по продажам – насущная необходимость. Лучше услышать ошибку и поправить ее у сотрудника, чем не знать о ней и потерять клиента. Поскольку «облако» все выдержит, то Virtual PBX может записывать для вас все корпоративные переговоры. Как вариант, вы можете и в «онлайн» режиме слушать ведущиеся разговоры.

Павел: А, при желании, я могу даже «вторгнуться» в разговор, если что-то пошло не так?

Андрей: В принципе, да. Но я бы тебе не советовал. Представь себе ситуацию, когда клиент говорит с твоим менеджером и вдруг непонятный голос вторгается в разговор. Так что, гораздо лучше, если вы работаете в одном офисном пространстве просто жестом показать, чтобы подчиненный перевел разговор на тебя. Ну, или уже дождаться конца разговора и потом провести «разбор полетов».

Павел: Согласен, ты прав. Но я прервал Анатолия. Давайте продолжим с кейсами…

Анатолий: Продолжаю. Переадресация на мобильные телефоны. Стереотип «классической» АТС – звонок поступает в офис и дальше его «разводят» по кабинетам. Как только офис начинает работать удаленно, АТС становится ненужным придатком. В кабинетах никого нет, все сотрудники – «в поле». Virtual PBX эту задачу решает. Входящий звонок придет на фиксированный номер, а дальше разговор можно перекидывать как по офису, так и на мобильные телефоны сотрудников.

Статистика звонков и стыковка с CRM. Virtual PBX позволяет создавать любые отчеты по истории вызовов и, что принципиально важно для всех современных компаний – это стыковка с CRM. Причем, неважно, будет это amoCRM, Битрикс24, 1с или какая-то совсем экзотическая CRM.

И это только основные сервисы. Под ними еще целый список возможных настроек для Virtual PBX. Конференции, отправка факсов, персонализированное приветствие (например: «Спасибо, что дозвонились, сегодня каждый второй десерт в заказе – бесплатно»).

Павел: Звучит «сладко». Но вопрос цены. Может разумнее купить собственную АТС?

Анатолий: На мой взгляд, цены на Virtual PBX такие, что покупать собственное оборудование – просто невыгодно. Сервис Virtual PBX за 3 линии обойдется в 270 леев в месяц, на 10 линий – 900 леев. В эту цену входит и подключение, и консалтинг в период пользования и гарантия работы оборудования на весь период действия услуги.

Что еще важно – то, что услуга «разворачивается» в считанные дни и, при смене офиса, у вас ни о чем не болит голова. Считайте, что «облако» просто едет за вами.

Павел: Андрей, ты как руководитель отдела продаж точно знаешь, каким бизнесам больше подойдет решение Virtual PBX?

Андрей: Вопрос простой, но отвечать на него можно долго. Компании недвижимости. Компании, продающей строительные материалы. Любой компании, которая занимается активными продажами или просто имеет тесное общение с партерами, дилерами или поставщиками. Аудиторской или консалтинговой компании. Список можно продолжать долго.

Павел: В целом все понятно. Думаю, что основные аспекты мы осветили, а за деталями лучше обращаться уже в Orange. Последний вопрос – механика подключения. Как подключиться к Virtual PBX, если сервис заинтересовал предприятие?

Анатолий: Вы можете оставить заявку на консультацию на сайте, либо позвонить по телефону поддержки. А, если вы уже корпоративный клиент Orange – то просто свяжитесь с обслуживающим вас корпоративным менеджером.

Pavel ZINGAN