Главная Видео: военные Молдовы на Красной Площади Молдавский лидер показал видео прохождения молдавских военных по Красной площади. Наши соотечественники приняли участие в Параде в Москве, посвященном 75-летию Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. – В эти минуты по Красной площади прошли 75 богатырей Роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова! Они достойно представили нашу страну рядом с военными других стран. Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились, - написал глава государства в соцсетях. Подготовил Михаил Генчу

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