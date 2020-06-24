Видео: военные Молдовы на Красной Площади

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Молдавский лидер показал видео прохождения молдавских военных по Красной площади.
Наши соотечественники приняли участие в Параде в Москве, посвященном 75-летию Победы советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.
– В эти минуты по Красной площади прошли 75 богатырей Роты почетного караула Национальной армии Республики Молдова! Они достойно представили нашу страну рядом с военными других стран. Молодцы! Это минуты особой гордости за Молдову, за весь наш народ, за всех соотечественников, в какой бы стране они ни находились, - написал глава государства в соцсетях.
Подготовил Михаил Генчу
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