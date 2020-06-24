Кольцо сжимается - прокуроры из Германии подтвердили причастность Илана Шора к краже миллиарда

Григорий Петренко готов передать доказательства Генеральной прокуратуре Молдовы.

Правоохранительные органы Германии, в лице прокуроров одной из федеральных земель государства, подтвердили причастность молдавского бизнесмена и политика Илана Шора к краже миллиарда из валютного резервного фонда Молдовы.

Как утверждает Григорий Петренко, у него на руках есть официальный документ, доказывающий, что Илан Шор использовал часть украденных денег для оплаты личных чартерных рейсов через Германию.

Лидер партии «Европейские левые» Григорий Петренко изъявил готовность предоставить эти доказательства Генеральной прокуратуре Молдовы, о чем сообщил в публикации на личной странице в соцсетях.

- Как известно, часть средств из украденного в Молдове миллиарда $ были потрачены в том числе в Германии. Информация об этом содержится и в отчёте Kroll-2. В частности, через офф-шорки, задействованные в отмывании денег, были оплачены некоторые чартерные рейсы.

Прокуратура одной из Федеральных земель Германии на основании моего обращения провела расследование и установила, что одним из бенефициаров этих чартеров был Илан Шор.

Буду рад передать соответствующие документы генеральному прокурору Молдовы, Александру Стояногло. Уверен, что есть предостаточно оснований для официального запроса в адрес немецких (и не только) правоохранительных органов для содействия в расследовании и привлечения к ответственности всех соучастников «кражи века», - написал на своей странице Григорий Петренко.

Автор: Михаил Генчу