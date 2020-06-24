Когда возобновится экономическая деятельность? Стала известна дата

Власти приняли соответствующее решение. Начиная с 1 июля 2020 года возобновится экономическая деятельность по всей республике, но сохранятся некоторые ограничения.

Они коснутся деятельности реабилитационных или оздоровительных центров, деятельности общеобразовательных, профессиональных, университетских учебных заведений, летних лагерей и ночных клубов.

В решении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью говорится, что с 1 июля также допускается проведение единичных массовых собраний с участием не более 50 человек, с соблюдением санитарных мер и с обязательным составлением организаторами списка эпидемиологического учета мероприятия.

Встречи не могут быть организованы рядом с государственными, учебными заведениями, больницами или другими местами с повышенным риском заражения.

Решение будет изменено, а ограничения сняты, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации по стране.

Автор: Михаил Генчу