Президент Молдовы побывал на встрече в Кремле, приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Глава государства Игорь Додон встретился с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле лидеров иностранных государств, принявших приглашение посетить парад Победы. В их числе и президент Молдовы Игорь Додон.

Ранее молдавский глава государства заявил, что во время визита в Москву намерен обсудить с российским руководством вопрос продления беспошлинного экспорта, получения российского кредита, а также дополнительной помощи для республики. Накануне визита Игорь Додон рассказал, что хочет обсудить вопрос получения новых авторизаций для грузовых автоперевозчиков, продающих товары в РФ.

Напомним, что Конституционный суд Молдовы 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Игорь Додон отправился в Москву, чтобы принять участие в параде, который состоится 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.