Американский аналитик Владимир Сокор: У Канду в парламенте Молдовы нет 57 депутатов, он и не достигнет этой цифры, но он уже празднует триумф

Манера, используемая группой «Pro Moldova» для покупки депутатов в парламенте, напоминает о периоде 2015-2016 гг

Манера, используемая группой «Pro Moldova» для покупки депутатов в парламенте, напоминает о периоде 2015-2016 гг., когда Демпартия Влада Плахотнюка покупала оптом народных избранников для создания нерепрезентативного парламентского большинства. Такого мнения придерживается американский политобозреватель Владимир Сокор в интервью радио «Europa Liber ».

- Парламент и вся парламентская жизнь в Молдове гнилые, мы наблюдаем процесс, напоминающий то, что происходило зимой 2015-2016, когда ДПМ Плахотнюка, начав с 19 мандатов, получила большинство в 57, покупая депутатов из других фракций. Канду повторяет теперь процедуру своего родственника. Это та же манера, - считает Сокор.

Обозреватель констатирует, что Андриан Канду преждевременно празднует триумф, потому что у него нет парламентского большинства.

- Конечно, у Канду нет 57 депутатов, он не и не достигнет этого показателя, но он уже празднует триумф. Мы видели его заявления, опубликованные после официальной регистрации партии „Pro-Moldova”. Он говорит: Теперь ничего не будет решаться в политике без „Pro-Moldova”. Почему? Потому что купил – точно также как его нанаш – депутатов из других партий, - заключил аналитик.

ЛИДИЯ ТКАЧ