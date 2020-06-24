Срочно! В Молдове выявили 364 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 24 июня, за последние 24 часа в Молдове было обработано 1988 тестов, из них 1547 первичные и 441 – повторные. В результате подтвердились 364 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 15078 человек, активных - 6183.

Один случай был импортирован, остальные 363 – местное распространение. Наибольшее число инфицированных в Кишиневе – 121 человек, в Бельцах – 39.

Из общего числа сегодняшних случаев 42 – медработники: шесть врачей, 25 медсестер и 11 работников вспомогательного персонала. Следует отметить, что это не в одном из медучреждений, а в 30-ти.

В общей сложности 8400 человек вылечились от инфекции, а 495 – стали жертвами COVID-19.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призвало граждан соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу