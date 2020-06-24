Игорь Додон: Это наша общая победа, Европу освободила Красная Армия при помощи союзников

В Белом Доме считают иначе. Игорь Додон сожалеет о превалирующей в США точке зрения на события Второй мировой войны, которая для СССР стала Великой Отечественной. Он заявил, что победа в войне была общей и нет смысла делить ее по кускам.

- Те страны, те политики, которые не чтят и не уважают прошлое, рискуют остаться без будущего. Европу освободила Красная армия с помощью союзников. Мы все победители. И пытаться делить эту победу неправильно. Я думаю, что большинство граждан бывшего СССР очень хорошо понимают, что мы победили вместе. Советский союз победил. Это наша общая победа. И мы должны делать всё возможное, чтобы это так и осталось, - заявил Додон в интервью телеканалу RT.

Напомним, что Вторая Мировая война становится полигоном для попыток переписать историю - западные страны всячески пытаются приуменьшить вклад СССР в победу, попутно приписывая все заслуги себе. Например, так выглядит энциклопедия о Второй Мировой войне, которую выпустило одно из американских изданий - на ее обложке центральное место занимает американский штурмовик А-10, который начали выпускать в... 1975 году. Война закончилась, напомним, в 1945-м.

Автор: Михаил Генчу