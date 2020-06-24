Партия Плахотнюка, как бы она ни называлась, все равно остается организованной преступной группировкой, просто под другой вывеской.

Такое мнение высказал в социальной сети лидер «Европейских левых» Григорий Петренко. Более того, по его утверждению, плахотнюковская партия Pro-Moldova была зарегистрирована с многочисленными нарушениям законодательства. Одним из нарушений является регистрация партии с названием, которое уже используется другими юридическими лицами.

- Вот одно из них: закон не позволяет регистрацию, если выбранное название уже используется другими юридическими лицами. С 2010 года в Молдове существует Ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova». Таким образом, Агентство публичных услуг не имело право регистрировать партию с названием Pro-Moldova, - написал Петренко на своей странице в Facebook.

Для того, чтобы лишний раз убедиться в том, что этот закон действует, был предпринят эксперимент. Один из активистов «Европейских левых» запросил в Агентстве публичных услуг проверку названия для регистрации общественной организации с названием Stanga Europeana, которое совпадает с названием партии.

- Сегодня мы получили официальный отказ в использовании названия Stanga Europeana для общественной организации в связи с тем, что оно «совпадает или похоже на название существующего юридического лица». Таким образом, Агентство нам отказало в названии, тогда как Канду разрешило вопреки закону использовать чужое. Партия Плахотнюка, как бы она ни называлась, всё равно остаётся организованной преступной группировкой, просто под другой вывеской. Регистрация с грубейшими нарушениями (о некоторых пока промолчим) говорит о том, что Плахотнюк продолжает контролировать часть органов государственной власти, - заключил Григорий Петренко, добавив, что будет держать всех в курсе их дальнейших действий.

Подготовил Михаил Генчу Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/registratsii-partii-promoldova-ne-zakonna-lider-ev-1237495

Подготовил Михаил Генчу Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/registratsii-partii-promoldova-ne-zakonna-lider-ev-1237495

Подготовил Михаил Генчу Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/registratsii-partii-promoldova-ne-zakonna-lider-ev-123749

Подготовил Михаил Генчу Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/registratsii-partii-promoldova-ne-zakonna-lider-ev-1237495