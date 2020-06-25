Кирилл Моцпан: Telegram передаёт связанную с государственной тайной информацию

Депутат от Платформы DA Блока ACUM Кирилл Моцпан, отметил, что недавно обратился в парламент с тем, чтобы орган законодательной власти подал запрос в Службу информации и безопасности (СИБ) относительно деятельности некоторых каналов, как, например Telegram. С некоторых пор на него (Кирилла Моцпана) обрушилась „лавина ругательств и клеветнической завуалированной информации”, сообщает парламентарий, цитируемый IPN.

На брифинге для прессы Кирилл Моцпан заявил, что представленный в виде новости текст, попавшая в свободный доступ по некоторым каналам Telegram, вызвал у него подозрения, поскольку там делается ссылка на информацию, связанную с государственной тайной. Депутат задается вопросом, каким образом стало возможно распространение строго конфиденциальной информации.

По его словам, в конце сентября 2019 года, когда он руководил Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, двое старших офицеров Службы безопасности, занимавших важные должности в Главном управлении внешней разведки, обратились за предоставлением им аудиенции.

От них он узнал, что те несколько месяцев работали под прикрытием в Афганистане, чтобы добиться освобождения молдавских заложников. Однако операция пошла не так из-за „российской ФСБ, которая вмешалась в эту операцию, чтобы сделать PR вступившему в избирательную кампанию Игорю Додону", утверждает депутат.

Поскольку оба офицера подали жалобу с обвинениями в адрес СИБ, Кирилл Моцпан говорит, что у него была дискуссия на эту тему с главой учреждения Александром Есауленко. Его проинформировали о том, что оба сотрудника добровольно подали в отставку. Позже он узнал, что эти офицеры подали в суд на СИБ. Он не разговаривал на эту тему ни с кем другим, и все же информация о встрече с офицерами в конечном счёте стала свободно распространяться по некоторым каналам Telegram.

„Была неправомерно раскрыта секретная и сверхсекретная информация в отношении деталей оперативной работы, проводимой по линии внешней разведки. А ведь формы и методы деятельности, а также личности оперативных сотрудников и источников являются совершенно секретной подлежащей защите информацией”, заявил депутат от Платформы DA.

Кирилл Мопан отметил также, что на одном из сайтов на русском языке появился текст об этих двух офицерах и об одном члене экипажа, которые получили серьезные травмы при падении вертолета. Две недели назад у него состоялась беседа с этим членом экипажа, который сказал, что он невольно стал „значимым элементом в играх Додона”.

В другой публикации появляется имя одного из двух офицеров. В третьей, делают ссылку на определённые записи обсуждений, проведенных депутатами блока ACUM с одним из партнеров по развитию. В этом контексте Кирилл Моцпан предполагает, что его разговоры прослушивали и перехватили. По неофициальным данным, информацию, вероятно, распространил один из сотрудников СИБ, который заявляет, что якобы подал в отставку и был прикомандирован к некоему государственному учреждению.

Кирилл Моцпан подал запрос в Генеральную прокуратуру, которая уже была проинформирована об этих деталях, по поводу необходимости ускорить рассмотрение жалоб.