Более 130 млн. долларов были отправлены из-за рубежа через банки

В прошлом месяце через лицензированные банки из-за рубежа были переведены в пользу физических лиц денежные средства на чистую сумму 134,50 миллиона долларов. По сравнению с маем прошлого года этот показатель вырос на 24,6%. Половина переводов поступила из стран Европейского союза, доля переводов из СНГ составила 13,6%, а на остальные страны мира пришлось 36,3%, передаёт IPN.

По данным Национального банка Молдовы, переводы из стран ЕС в пользу физических лиц составили 67,48 миллиона долларов, что на 32,5% больше, чем в мае 2019 года. Из-за Брексита объём переводов из ЕС в мае 2020 года оказался на 9,66 миллиона меньше, а переводы из группы „другие страны” увеличились на эту же сумму.

Что касается распределения переводов по странам, то наибольшая их доля –19,7% – поступила из Израиля (26,49 миллиона долларов). Далее следуют денежные переводы из Италии – 16,8% (22,65 миллиона долларов). Переводы из России составили 12,7% (17,03 миллиона долларов).

Больше всего денег было переведено в евро – 61,6%, что означает рост на 6,8 процентных пункта относительно мая 2019 года. Далее следуют переводы в долларах США – 36,8%, и в российских рублях – 1,6%.

Данные НБМ также показывают, что за период с января по май 2020 года совокупный объём банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц из Республики Молдова составил 502,94 миллиона долларов, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (487,72 миллиона долларов).

В мае 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, колебания обменного курса валют по отношению к доллару США способствовали снижению на 0,4 процентных пункта объёма переводов из-за рубежа в пользу физических лиц. Однако фактически, если исключить влияние обменного курса путём пересчёта денежных сумм по курсу соответствующего периода прошлого года, то зафиксировано увеличение объёма переводов на 24,6%.