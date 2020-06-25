Акционеры Fincombank восстановили в должности первого председателя банка Виктора Хворостовского

Общее годовое собрание акционеров Fincombank-а восстановило в должности первого председателя банка Виктора Хворостовского. Акционеры аннулировали решение Совета банка от 13 февраля 2020 г., согласно которому Хворостовский был отстранен от управления банком, а исполняющим обязанности председателя правления была назначена Алена Левкэ.

Как сообщил корреспонденту «ИНФОТАГ» один из участников собрания, которое состоялось 16 июня, на нем присутствовали акционеры, обладающие 72,57% голосующих акций.

В беседе с корреспондентом «ИНФОТАГ» Виктор Хворостовский, присутствовавший на собрании в качестве акционера, сказал, что примерно 10-12% акционеров не голосовали за его восстановление в должности председателя Fincombank-а, но подавляющее большинство акционеров проголосовали за это.

На вопрос, какими будут дальнейшие действия Совета банка и его правления, он сказал, что сомневается в том, что Совет банка исполнит решение общего собрания акционеров от 16 июня.

«Собрание поручило Совету банка аннулировать его решение от 13 февраля и восстановить меня в должности председателя банка. Если же Совет будет игнорировать решение общего собрания, то, наверное, акционерам придется провести внеочередное общее собрание и избрать новый Совет», - сказал Хворостовский.

Собрание также рассмотрело и вопрос о выплате дивидендов за 2019 г. В качестве компромиссного решения собрание решило выпалить акционерам дивиденды за прошлый год в виде 9% акций банка, находящихся у него в казначействе.

В беседе с корреспондентом «ИНФОТАГ» председатель Совета акционеров Олег Воронин сказал, что он в собрании 16 июня не участвовал. «Я просил акционеров не торопить события, и делать все по закону», - заметил он. Правление банка на 26 июня созывает внеочередное собрание, на котором планируется избрать новый Совет акционеров.