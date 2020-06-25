Между селами Моловатэ Ноуэ и Роги на левом берегу Днестра появился пост, Маринуцэ и «ветераны-92» съездили выразить возмущение

Проезд теперь запрещен. Село Роги на левом берегу Днестра, входящее в Дубоссарский район, имеет странный статус - разговаривают там в основном на молдавском языке, при этом и Кишинев, и Тирасполь считают его своим. В селе есть гимназия на латинской графике, но дети предпочитают учиться в Дубоссарах - за ними приезжает автобус.

Рядом находится село Моловата Ноуэ - с правым берегом его связывает паромная переправа. Моловатэ-Ноуэ однозначно попадает под юрисдикцию Кишинева, а многие жители села в 1992-м сражались в окопах - но за что, они и сами точно не знают. Расположенный в трех километрах Роги в те времена переходил из рук в руки, но и сейчас там нет однозначности. Между Моловатэ-Ноуэ и Роги есть проселочная дорога, которая много лет никем не охранялась и позволяла проехать из Молдовы в ПМР напрямую, минуя любые проверки.

Но с началом кризиса, вызванного пандемией, на этой дороге, проходящей в основном через лесополосу, появился военный пикет. Люди из Моловатэ-Ноуэ и Роги потеряли возможность ездить друг к другу - так, по крайней мере, утверждают они (хотя в таких случаях подобные пикеты, как правило, никогда не чинят препятствий).

Съездить туда (с какой целью, сказать трудно, но можно предположить) решил бывший министр обороны Виталий Маринуцэ, деятель времен Филата, который пытался активно встроить Молдову в НАТО-вское сообщество (даже носил НАТО-вский берет) - в частности, при нем молдавские солдаты начали отправляться в Косово, что, как минимум, странно в свете наличия спорной территории у нас (по сути, в Косово молдавские солдаты действуют на стороне сепаратистов, укрепляя статус-кво отторгнутых в 1999-м году территорий).

Но Маринуцу, как и прочих прозападных деятелей, это не особо волнует - зачем думать и размышлять, когда за тебя это сделали другие, заплатили денег и велели говорить? Взяв в компанию к себе пару других деятелей со схожими взглядами, он съездил на этот пост с явно провокационными намерениями. Чем это закончилось - смотрим видео.