СИБ уполномочен заявить: гостайны не комментируем!

Служба информации и безопасности Молдовы в связи с "откровениями" депутата Кирилла Моцпана выступила с заявлением.

«В контексте информации, опубликованной сегодня в публичном пространстве депутатом Парламента Республики Молдова Кириллом Моцпаном сообщаем следующее.

Учреждение изучит раскрытие информации, относящейся к государственной тайне, в социальных сетях и предоставит выводы в правоохранительные органы, чтобы была произведена оценка заявленных фактов.

Отметим также, что освобождение сотрудников разведки от службы происходит в строгом соответствии с Законом №. 170 от 19-07-2007 в отношении статуса разведчика и сотрудника службы безопасности, а споры по этому вопросу разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Что касается возможного участия СИБ в освобождении молдавских пилотов, взятых в заложники талибами в Афганистане, то это информация, относящаяся к государственной тайне, и СИБ не будет комментировать эти заявления. Этот предмет исследуется национальными правоохранительными органами.

СИБ настоятельно призывает представителей всех центральных и местных органов власти тесно сотрудничать друг с другом для обеспечения защиты информации, относящейся к государственной тайне», — говорится в пресс-релизе СИБ.

ЛИДИЯ ТКАЧ