Если не запрещено, то можно: С 1 июля гражданам Молдовы могут лететь в Турцию на море

Говорят, что раз прямого запрета на вылеты не существует, значить все летние планы можно осуществить хотя бы в Анталии.

В связи с поступающими многочисленными запросами по факту вылетов и условий отдыха, сообщаем о нижеследующем:

1. В соответствии с положениями решения Национального Чрезвычайного комитета здравоохранения №7 от 23.06.2020, запретов в части вылетов из страны не предусмотрены. Соответственно, запретов к осуществлению вылетов (трансфера) не существуют.

2. Соответствующие органы принимающая сторона (Республика Турция) не выносили запретов в отношении приезда граждан Республики Молдова в Республику Турция.

3. В соответствии с положениями решения Национального Чрезвычайного комитета здравоохранения №7 от 23.06.2020, не было установлено обязательное соблюдения 14-дневного карантина по возвращению из-за рубежа. Соблюдение 14-дневного карантина обязательно в общем порядке только в случаях наличия у гражданина явных симптомов COVID-19.

В общем, как нам сообщили в турфирмах, с 1 июля Турция, скорее всего, возобновляет чартеры из Молдовы в Анталию.

Всем гостям страны прямо в аэропорту бесплатно сделают тест на коронавирус. И при положительном результате, в зависимости от состояния, направят в больницу или просто изолируют в специально оборудованной гостинице.

А как же Болгария?

В среду, 24 июня, стало известно, что действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого в Болгарии из-за пандемии нового коронавируса, продлили до 15 июля. Об этом заявил премьер-министр Бойко Борисов на заседании Совета Министров.

По словам министра здравоохранения Кирилла Ананьева, в стране не будут вводиться строгие меры, однако правила социального дистанцирования остаются в силе.

"После 9 июня отмечается значительное увеличение числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. За период с 27 мая по 9 июня среднесуточное количество инфицированных составляет 26 человек, тогда как в период с 10 по 23 июня оно увеличилось до 84 случаев в день - в 3,2 раза", - отметил министр здравоохранения. В турфирмах уверены, что до 15 июля Болгария точно не откроется, а уж тем более для Молдовы, где в день по 300-400 новых заразившихся.

А вся остальная Европа?

В ЕС сейчас готовят список стран, которым будет открыт путь в Европу и для передвижения по Европе. На данный момент в него вошли страны с минимальным количеством заражающихся ковидом в сутки. Молдовы пока в нем нет. И, есть ощущение, до 15 июля она там вряд ли появится. Впрочем, итоговое решение ещё не принято — так что в окончательном варианте «евростоп-листов» не исключены изменения.

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