"Операция кулек" провалилась: прокуратура не нашла состава преступления в видео с участием президента Молдовы

На видеокадрах, сделанных в штаб-квартире Демпартии, не были установлены элементы преступления, констатировала Антикоррупционная прокуратура.

Антикоррупционная прокуратура рассмотрела заявление лидера Платформы DA Андрея Нэстасе и обращение депутата Юрия Реницэ. Оба политика потребовали расследования обстоятельств, вытекающих из видеозаписей, снятых якобы в офисе ДПМ.

- На основании этих двух заявлений прокуроры инициировали уголовный процесс, в ходе которого, как мы уже сообщали ранее, были рассмотрены в том числе кадры, представленные 5 июня 2020 года депутатами Юрием Реницэ и Лилианом Карпом о якобы незаконных действиях президента , а также анонимное письмо с так называемыми „квитанциями” за деньги”, - отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

Для установления всех обстоятельств, в рамках этого уголовного процесса были заслушаны оба осведомителя, а анонимный автор предполагаемых „квитанций” не ответил на повестку, чтобы представить детали, обещанные в прессе.

По словам прокуроров, не нашли подтверждения и заявления депутата Лилиана Карпа, согласно которому Антикоррупционная прокуратура уже давно владела носителем с видеозаписями, которые составили бы объект расследования настоящего уголовного процесса.

В результате рассмотрения материалов, накопленных в рамках уголовного процесса, было решено не инициировать уголовное дело „на том основании, что действия лиц, фигурирующих в записях, не соответствуют элементам какого-либо преступления”.

- В рамках уголовного процесса невозможно было установить содержание пакета, а также субъект, который осуществил запись, что является определяющим фактором для уголовного преследования и предъявления каких-либо уголовных обвинений. В этом контексте судебная истина была установлена исходя из минимального количества доказательств, имеющихся у прокуратуры, соответственно, решение основывалось на законно администрируемых доказательствах и на данный момент исчерпаны возможности проверки других доказательств, - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что в случае, если в будущем прокуратуре будет представлена определенная информация или соответствующие доказательства, которые могут повлиять на обоснованность решения не начинать уголовное дело, тогда оно может быть пересмотрено и, в случае необходимости, уголовный процесс может быть возобновлен.

В середине мая Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, в которой Влад Плахотнюк передает черный пакет главе государства. Тогда президент заявил, что изображения фальшивые.

ЛИДИЯ ТКАЧ