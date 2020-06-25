В Молдове целый перечень медицинских услуг подешевеет, а в отдельных случах их стоимость снизится в два раза

Такое решение принял кабинет министров. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну уточнила, что эти затраты на оказание услуг покрывает Национальная компания медицинского страхования, что позволяет увеличить количество пациентов, которые ими воспользуются. Так, стоимость сеанса гемодиализа снизится с 2393 до 1995 леев, что приведет к дополнительному увеличению процедур на 16 тыс.

Также пересмотрена цена на услуги скрининга шейки матки - со 125 до 62 леев.

- Необходимость пересмотра этих тарифов была предопределена реальной стоимостью, которую несет поставщик услуг, - сообщила глава ведомства.

Пересмотрена и цена проведения анализов на COVID-19.

- Уточняю, что это стало возможным, потому что были задействованы две лаборатории в лечебных учреждениях, финансируемых Национальной компанией. Забор и обработка анализов на коронавирус, как и лечение COVID-19, производятся бесплатно, независимо от того – застраховано лицо или нет, - сказала министр.

ЛИДИЯ ТКАЧ