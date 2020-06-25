Уточнения относительно ограничений в экономической деятельности

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сделало уточнения относительно деятельности, которая остается ограниченной и не возобновится с 1 июля, согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

Государственный секретарь МЗМС Константин Рымиш, цитируемый IPN, отметил в ходе брифинга, что возобновляется вся экономическая деятельность, за исключением мероприятий, связанных с: пребыванием в общественных местах в группах более чем из трех человек, с пребыванием людей старше 63 лет за пределами дома без острой необходимости, пребыванием людей на игровых площадках, спортивных площадках и зонах отдыха. Остаются закрытыми реабилитационные и консультативно-диагностические центры.

Деятельность учебных заведений остается ограниченной, так же как и деятельность лагерей отдыха, и не будут проходить культурно-спортивные мероприятия. Не возобновляется и деятельность ночных клубов (дискотек и танцевальных площадок), организация церемоний (свадьбы, крестины, юбилеи, поминальные столы) в любом учреждении, независимо от формы собственности - государственные или частные.

По словам госсекретаря, остальная экономическая деятельность возобновляется с 1 июля с обязательным соблюдением между лицами социальной дистанции не менее 1 м и больше, соблюдением правил гигиены рук, гигиены кашля, со строгим соблюдением режима самоизоляции, обеспечением проверки при входе в помещение, дезинфекции поверхностей, вентиляции и проветривания помещений и др. Кроме того, ношение масок является обязательным в общественном транспорте, закрытых общественных местах и открытых общественных местах, если не удается соблюдать социальную дистанцию. Маска должна покрывать и рот, и нос.

На этом же брифинге государственный секретарь Министерства внутренних дел Серджиу Головач отметил, что на прошлой неделе пассажирский поток через Кишиневский аэропорт активизировался. В связи с этим он призвал пассажиров до планирования поездок узнавать официальную информацию об условиях поездки в страны, в которых они уезжают. Он также сказал, что наблюдается непонимание людей ограничительных мер. Пожилые люди и молодые люди по-прежнему часто находятся в общественных местах.

Он добавил, что убедился, что не все понимают, что маски поле двух часов использования больше не функционируют и нужно иметь в запасе 2-3 маски. Серджиу Головач обратился к местным властям с призывом оградить игровые и спортивные площадки, потому что люди, видя их неогражденными думают, что их можно посещать. Госсекретарь также отметил, что 175 сотрудников МВД инфицированы новым типом коронавируса и попросил СМИ и политиков не делать сенсационных новостей из этого факта.

Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Владимир Котич отметил, что с 17 по 22 июня НАБПП организовало 525 проверок, выявив 149 несоответствий. Особое внимание в рамках проверок уделяется агропродовольственным рынкам и продуктовым магазинам. Поскольку началась сезонная работа в поле, НАБПП призывает экономических операторов в этой области соблюдать все требования по предотвращению распространения нового коронавируса.

Директор Национального агентства автомобильного транспорта Игорь Гужа отметил, что 23 и 24 июня инспекторы НААТ совместно с представителями Национальной инспекции общественной безопасности проверили около 600 единиц транспорта, выполняющих регулярные рейсы, случайные рейсы, а также в режиме такси. В результате выявленных нарушений пассажиры, водители, сотрудники вокзалов и представители администраторов маршрутов были предупреждены о необходимости строгого соблюдения правил предотвращения заражения COVID-19 и о санкциях, которые могут быть применены для такого рода нарушений. В связи с этим агентство обращает внимание и просит тех, кто участвует в пассажироперевозках, соблюдать все предписанные меры.