Майя Санду: Решение прокуратуры относительно видеозаписи из штаб-квартиры ДПМ - это издевательство

Констатация Антикоррупционной прокуратуры относительно видеозаписи из штаб-квартиры Демократической партии, в которой Игорь Додон беседует с Владимиром Плахотнюком и получает от него пакет это „издевательство в адрес граждан Республики Молдова”. Такое мнение высказала председатель Партии действия и солидарности Майя Санду в ходе передачи „Secretele Puterii” на телеканале Jurnal TV.

„Это решение прокуратуры - издевательство над честными людьми этой стране. Прийти и сказать, что не ясно, не доказано, что было в этом пакете, это просто издевательство. Понятно, что в пакете не было ни овечьей брынзы, ни книг для летних каникул Игоря Додона. Тем более что там они говорят открытым текстом о зарплате. Как я уже сказала, зарплаты выдаются в деньгах”, - заявила Майя Санду.

Председатель ПДС утверждает, что Генеральная прокуратура позорится тем, что защищает Игоря Додона любой ценой. Более того, после опубликования результатов по данному делу генеральный прокурор унизил всех „честных граждан страны”.

„К сожалению, мы еще раз констатируем, что у нас нет независимой прокуратуры, у нас есть частично подчиненная прокуратура Игорю Додону, частично Плахотнюку, если все еще говорят, что Плахотнюк возвращается. Это происходит потому, что в нужный момент не было желания ни очистить прокуратуру, ни назначить на должность генерального прокурора независимого и смелого человека”,- добавила Майя Санду.

Лидер Партии действия и солидарности утверждает, что граждане, особенно те, кто ранее поддерживал Игоря Додона, считают, что в пакете, которого Владимир Плахотнюк передал президенту, были деньги. „Люди понимают. Из дискуссий, которые у меня были с людьми на севере страны, которые раньше были сторонниками Игоря Додона, в том числе и там, люди думают, что в пакете были деньги. Люди понимают, что Игорь Додон воспользовался деньгами, украденными Плахотнюком, что все они одного поля ягоды”.

Майя Санду утверждает, что Генеральная прокуратура не сможет улучшить имидж президента Игоря Додона, а граждане мобилизуются, чтобы „избавиться от всех додонов и плахотнюков за один день”.

Антикоррупционная прокуратура рассмотрела заявление лидера Платформы DA Андрея Нэстасе и обращение депутата Юрия Реницэ с просьбой расследовать обстоятельства, вытекающих из видеозаписей, в которых видно, как Игорь Додон получает от бывшего лидера ДПМ пакет, как они заявили, с деньгами.

В результате рассмотрения материалов, накопленных в рамках уголовного процесса, было решено не инициировать уголовное дело на том основании, что действия лиц, фигурирующих в записях, не соответствуют элементам какого-либо преступления. „В рамках уголовного процесса невозможно было установить содержание пакета, а также субъект, который осуществил запись, что является определяющим фактором для уголовного преследования и предъявления каких-либо уголовных обвинений”, написала Генпрокуратура.