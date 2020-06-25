Apă-Canal Chişinău: Кишинев избавлен от зловония навсегда

Кишинев избавлен от зловония навсегда, -отмечается в пресс-релизе муниципального предприятия Apă-Canal Chişinău. Как передает агентство "ИНФОТАГ", в нем говорится, что усилиями химиков, биологов и инженеров из Молдовы и России разработана и протестирована уникальная технология, которая избавила город от неприятного запаха.

"Проблему пытались решить разными путями, однако эти попытки были недостаточно эффективными. Причина запаха - гнилостные процессы, происходящие в стоках, которые необходимо было остановить. Очистные сооружения Кишинева спроектированы в 60-е годы прошлого века и рассчитаны на промышленные стоки. Со временем, стоков стало в разы меньше, но их качество многократно ухудшилось. Небольшие пищевые предприятия сбрасывают в общий коллектор необработанные отходы, что приводит к резкому росту количества органических загрязнений", - отмечается в сообщении.

Передовая технология была разработана специально для устранения проблем на очистных сооружениях Кишинева. Необходимый для нее реагент производится в Молдове, что исключает зависимость от иностранных поставщиков. Запланировано также в дальнейшем усовершенствовать процесс очистки, обеззараживания и дезодорирования сточных вод Apă-Canal Chişinău.