Молдова выплатит 120 тысяч евро за три проигранных дела в ЕСПЧ

Решения суда были объявлены 23 июня 2020 года. В очередной раз Республика Молдова понесет серьезные убытки, выплачивая 120 000 евро за три дела, проигранные в Европейском суде по правам человека.

Первым заявителем стала компания АО «Электронсервис-Норд», которая выступила против государства Молдова. ЕСПЧ присудил истцу компенсацию материального ущерба в размере 50 000 евро и 1 500 евро за судебные издержки и расходы.

Вторым заявителем стал некий г-н Фуртунэ, который также призвал к ответу Республику Молдова за отмену положительного решения после принятия апелляции, поданной после установленного законом срока.

ЕСПЧ установил несколько нарушений Конвенции по правам человека, в том числе – право на справедливое судебное разбирательство и право на уважение собственности. Заявителю присудили 70 000 евро в качестве компенсации материального ущерба, 2 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 3 374 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

Третий заявитель подал жалобу на неисполнение судом Молдовы решения о выплате заработной платы.

В деле «Спиридонов против Молдовы» ЕСПЧ также установил нарушение права на справедливое судебное разбирательство, права на уважение собственности вследствие неисполнения в течение разумного срока после вынесения решения в пользу заявителя, и присудил 2 600 евро в качестве убытков.

Автор: Михаил Генчу