Кишиневский Арбат: Работы в молдавском стиле ни интуристу, ни местным не нужны

Так утверждают торговцы недавно закрытого базара в сквере в центре столицы, которые Народных мастеров Молдовы не пускали продавать свои изделия.

Статья «Кишиневский Арбат – здесь Родиной не пахло: Народных мастеров Молдовы не пускали торговать поделками в центре столицы» вызвала шквал откликов.

Речь шла о том, что мастеров не пускали торговать в сквере, на базарчике, который возник между театром им М.Эминеску и Органным залом на заре лихих 90-х. Торговали на дорожках сквера только два-три мастера.

Зато футболки с Путиным, матрешки, шапки-ушанки, фоторамки и привозная бижутерия занимали львиную часть сквера. Недавно базар был закрыт. Примэрия Кишинева решила вернуть сквер горожанам (как это и было в течение более полутора веков), а рынок сувениров разместить на пешеходной улице Е.Дога в центре молдавской столицы.

На следующей неделе начнется благоустройство зеленой зоны. Публикуем отклики на статью.

Еще торговали активно фоторамками, около пяти столиков было с этим товаром

Елена

- Хотела купить там картину в подарок. Но выбрать из той «малярки» было нечего, хотя дама, наглая, похожая на алкоголичку, пыталась мне доказать, что это шедевр. Видя мое несогласие, она меня послала матом.

Дмитрий

- Проходил по делам в банк через торговцев, вдруг женщина, продававшая шапки для, я думаю, Хэллоуина, заржала так, что захотелось перекреститься! Баба с распущенными патлами! На обратном пути спросил у торговца картинами о ней. Сказал: «Не обращайте внимания, она имеет справку из психбольницы. Это, товарищи, что? Психбольные у вас работают? Или это в центре зоопарк?

Lupu

- Этот так называемый Арбат по сути - обычный рынок, только торгуют там не помидорами и картошкой. Там все свои и чужих не пускают. А чему вы удивляетесь? Там работают обычные барыги, которым лишь бы продать. А хорошо идут не вышиванки и ручные работы по дереву, а как раз те самые футболки и матрёшки с Путиным. Я, кстати, тоже против Путина ничего не имею. Но кто же такой лакомый кусочек в центре (от Органного зала - до театра Эминеску) отдаст под народное мастерство или работы инвалидов?! Везде своя мафия.

Без подписи

- Я - за. В точку! 80 процентов там - барыги. Я там работала.

Ира

- А с какого перепугу кто-то будет мне указывать что покупать за свои деньги? Хочу - куплю матрешку или майку с Путиным и что? Это торговля. А вот молдавские подделки мне не нужны, Это давно не модно. Даже в деревнях не найдешь молдавскую дрянь. Почему не закроете все магазины, где торгуют турецкими товарами, белорусскими, украинскими?

Грэг

- Винить надо себя. Сами предпочитаем заграничное, сами загадили рынки, что продуктовые и овощные, что промышленные. Что посеяли, то и пожинаем.

Грымза

- А насчет футболок с Путиным, которым не место на вашем Арбате, то тут спрос рождает предложение. Ничего личного. Только бизнес. Не так же в вашей любимой Америке?

Художник Sergiu

- Художники были там и не плохие. А сейчас жрать нечего...

Ольга

- Вы где видели хорошие картины?! Там половина – с принтера, вторая половина - все рисунки из Интернета. Парижские и французские дворики. Плагиат конкретный, даже на репродукциях дешёвых пишут свою фамилию. Позор! Была на Арбате и слышала, как друг друга обзывают названием половой краски. Значит эта художница пишет половой краской?!

А ведь красивый сквер был когда-то в центре Кишинева

Елена

- В этом сквере было дано разрешение выставлять свои работы народным мастерам, художникам и рукодельницам ещё в начале двухтысячных годов. Поэтому люди здесь работают по 18 - 20 лет. А кто-то и больше. Громкое заявление о ц е л о м квартале просто смешно. Во многих странах такие кварталы значительно больше. И, кстати, на многих сувенирных рынках разных стран есть и матрёшки, и шапки-ушанки, и керамика из Китая, с надписью и видом той страны, в которой вы находитесь. А между тем многие наши мастера и народные мастера без диплома стараются показать нашу Молдову с любовью и с самой лучшей стороны. Здесь даже можно пройти мастер-класс: одни вяжут на глазах у посетителей тапочки, сумки и кружева. Делают тут же украшения, когда просят в национальном стиле или в память о Молдове. Кто-то тут же вышивает картины. Художники пишут маслом пейзажи, рисуют портреты гостей столицы. Кто-то тут же придумывает работы из дерева или магниты. А начинается утро на Арбате с того, что мы берём веники в руки и начинаем собирать окурки, банки из под пива и т.д. наших неадекватных сограждан. Поливаем в жару дорожки и уступаем свои стульчики пожилым людям, скамейки примэрия убрала. Дама жалуется, что ее прогнали с ее работами. А мы никого не прогоняли, поскольку просто не имеем на это права.

Без подписи

- Елена, а вы чем торгуете? А за все эти годы вы платили что-то и куда-то? Патент в сквере был недействителен. Скажите спасибо, что на шару работали!

Werba

- Было там и на любой вкус, и безвкусие тоже. В Киеве в СССР раньше продавались женские вышиванки, иногда цена доходила и до 400 рублей. Покупали их единицы, только любители и ценители. После фильма "Романс о влюбленных" ценителей стало побольше. Матрёшки сейчас можно купить почти в любой стране.

Игорь

- Очень правильно все написано, в продаже какой-то отстой и ширпотреб. Гостей столицы туда водить стыдно, а злобные комменты оставляют местные заинтересованные барыги и перекупщики....

Анна

- Какая-то чушь, если честно. Не заметила я, чтоб Путин, матрёшки и тому подобное что-то вытесняли. Есть там и молдавская тематика. Для иностранных туристов Путин ассоциируется с режимом СССР, вот и пользуется это спросом. И Молдова для иностранцев - это в первую очередь постсоветская республика. (Работаю переводчиком у иностранцев и постоянно хожу с ними за сувенирами). Единственное, что меня удивляет, так это гораздо меньшее количество товара, чем было лет 17-15 назад. Кстати, место замечательное и, на мой взгляд, будет ошибкой переносить их на брусчатку. Там нет деревьев, люди на солнце не смогут стоять, если построить будки это уже не будет «Арбатом». И места там мало.

Вика

- Что на рынке и в магазинах, то и на Арбате. Факт! Особенно керамика, скатерти и салфетки. Почти всё - Китай. На Арбате пару человек торгует своими работами. Остальное - Китай

Natalia

- Вызывает возмущение и обеспокоенность эта статья. Во всех цивилизованных странах существуют такие «Арбаты» веками. Ведь именно такие рынки развивают торговлю и, что немаловажно, обмен культурой и искусством между странами всего мира. И каждый такой рынок расположен во всех цивилизованных городах именно в исторических местах в центре. Естественно и правильно для удобства и жителей своей страны, и туристов. И ассортимент разнообразный – сувениры, пользующиеся спросом, магнитики, картины, предметы обихода и украшения прошлых лет. Именно все вместе и представляет интерес. Лучше напишите, почему людям из таких сфер как торговля, не дают возможности спокойно и красиво жить и работать в нашей стране! И может быть тогда появятся во всем мире футболки с президентом Молдовы. А мороженое в скверах скоро некому будет есть. Италия открывается.

Тина

- Там торговали 10-15 народных мастеров. Остальные - перекупщики и реализаторы перекупщиков. Места там сдавались и продавались. 5-6 человек десятилетиями пишут во все инстанции, чтобы убрать неугодного человека. Пришедших на наш «Арбат» мастеров просто вышвыривали. Куда смотрит Союз мастеров? Министерство культуры? Почему не создают под своей эгидой Новый Арбат?!

Игорь

- Ложная информация. "Арбат" завален был сувенирами на нац.тематику - магнитики, брелки, керамика, поделки мастеров и т.д. Все мои знакомые, приезжающие в Молдову, находили там сувениры на свой вкус и оставались довольны и качеством, и ценами. Нашли к чему придраться...шапки, футболки… Это было тоже, но предложение возникло от спроса. И было такое лишь у 3-4 продавцов. Туристы с удовольствием покупали их как частичку разваленного СССР. Такие сувенирные места есть во всех столицах и должны быть максимально приближены к центру города, т.к. в Дурлешты туристы не поедут...

Гостья из Швейцарии

- Ребята, мастера. Это место уродует все ваши работы и картины. Лично я вижу новый Арбат в таких же бутиках, как на рынке цветов. Или стилизованных под молдавские соломенные крыши торговых домиках. Все изделия должны быть прикрыты от влаги и выгорания. Место? Ну да, и улица Дога. Возможно, Центральный рынок. Возможно, переход возле Уника или там, где газеты висят в Соборном парке. Я бы на месте мэра переход под Уником отдала только под народные работы, и никакие другие магазины.

Людмила

- Ложь. Сплошная ложь, никогда я не видела матрёшек, а, тем более, футболок с Путиным. Были в парке Победы сувениры разнообразные на молдавскую тему. Можно было приобрести в киосках. А вот есть ли они сейчас, правда, не знаю.

Инна

- Какая ложь? Вы думаете другие там не бывали. Мы покупали там футболку с Путиным. Там полно такого товара. И военные пилотки, и матрёшки. Пусть продают, что хотят, но не в скверах в центре города.

Ольга

- Как не было матрешек и Путина?! Я работаю по соседству, было неприятно и неудобно проходить по этому скверику. Пламенный привет мадам, что продавала как раз эти изделия в конце пешеходной дорожки по диагонали, ближе к заднему фасаду Органного зала, и очень мешала всем проходящим. Вдобавок она садилась на стульчик так, что всем приходилось обходить ее, и можно было проходить только по одному, да и то боком. Как же я ее ненавидела! И очень рада что она исчезла. Вот еще казино в театре «Эминеску» закрыть, была бы красота!

София

- Спросите себя и друзей в офисе, сколько деревянных панно и того, о чем вы пишете, хотели бы видеть на Арбате? сколько таких вещей вы покупаете в год? Себе, на подарки? Даже с ярмарки на День города (на остальные покупать никто не ходит - большинство поэтому и закрылись). А кто о чём мечтает в подарок? И, если это панно Виктора, то доступно ли коллективу скинуться? Если у вас и окружения нет интереса покупать национальное, то зачем ругать предложение? Кстати, военная атрибутика - всего лишь отражение времён: до 2015-2016 только значки были и погоны, после известных событий у соседей на неё поднялся спрос. Чем больше СМИ пишут про ии и национальные ковры, тем больше спрос на них, и чем больше пишут про войну и скандалы вокруг 9 Мая, тем больше людей ищут ушанки и пилотки, увы, Арбат и сувениры, и картины ставит по спросу, что удается узнать у покупателей. Что ищут. Но из полимерной глины не ищут. И обычную керамику не очень-то и хотят. Деревянные изделия быстро портятся на улице от дождя и солнца. Ими любуются, но мало берут. Исключение - матрёшки, там верхнюю можно убрать и продать остальные - новенькие. Когда-то лет двадцать назад Виктор и его жена продавали сами, потому что был спрос. Потом взяли помощника. И так большинство мастеров. Ион с музыкальными инструментами летом оставляет соседям флуеры, а сам работает в деревне. И в свободное время делает инструменты. Мастера и художники сдают другим на реализацию своё творчество, потому что они ещё где-то работают, творчество сейчас слабо окупается. Так зачем ставить продавцов под нелегальное положение? Штрафы и разбитый при ежедневной перевозке товар - одни убытки. Новыми запретами вы только убьёте это место. Останется в музеи ходить за культурой. А сколько раз в год мы туда ходим, кроме Ночи музеев, которая их популяризирует?

Вариус

- Статья - прямо в точку! Арбат в центре- базар с наглыми перекупами, которых вижу уже 2 десятка лет.

Ольга

- Прямо в точку. Всех, кроме мастеров, - на Центральный рынок!

Покупатель с Арбата

- Матрёшки и футболки с Путиным мешают продавать изделия молдавских мастеров! Не надо всё переворачивать. Это рынок, к которому особо прогрессивные так стремились. Продаётся то, что имеет спрос. И если «изделия молдавских мастеров» не продаются, то это, согласно требованиям рынка, означает, что они мало кому нужны. А вы взяли и привязали проблему к конкретной торговой площадке. Да, выделите другую площадку, повесьте вывеску «только изделия молдавских мастеров», вот ваш любимый рынок и определит, каковы эти изделия и какой на них спрос.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ