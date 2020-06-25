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Общество
В Молдове появился новый госорган
25.06.2020

Министры единогласно проголосовали за его создание.

Государственный орган «Группа внедрения и управления проекта роста производства продуктов питания» реорганизован путем преобразования в государственное учреждение «Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства».

Основателем государственного учреждения «Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства» от имени государства становится Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Целью Агентства является облегчение доступа фермеров к современным сельскохозяйственным машинам и оборудованию путем купли-продажи, в том числе в рассрочку, для обеспечения роста конкурентоспособного агропродовольственного производства и разработки предложения альтернатив / решений для модернизации сельского хозяйства, путем предоставления консультаций и опыта, обучения, помощи в бизнес-планировании в агропродовольственном секторе, передает moldnews.

Автор: Михаил Генчу


 
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