Общество В Молдове появился новый госорган Министры единогласно проголосовали за его создание. Государственный орган «Группа внедрения и управления проекта роста производства продуктов питания» реорганизован путем преобразования в государственное учреждение «Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства». Основателем государственного учреждения «Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства» от имени государства становится Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Целью Агентства является облегчение доступа фермеров к современным сельскохозяйственным машинам и оборудованию путем купли-продажи, в том числе в рассрочку, для обеспечения роста конкурентоспособного агропродовольственного производства и разработки предложения альтернатив / решений для модернизации сельского хозяйства, путем предоставления консультаций и опыта, обучения, помощи в бизнес-планировании в агропродовольственном секторе, передает moldnews. Автор: Михаил Генчу

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