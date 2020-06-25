В Молдове появился новый госорган

|
|
...
|
Общество
Министры единогласно проголосовали за его создание.
Государственный орган «Группа внедрения и управления проекта роста производства продуктов питания» реорганизован путем преобразования в государственное учреждение «Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства».
Основателем государственного учреждения «Агентство по развитию и модернизации сельского хозяйства» от имени государства становится Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Целью Агентства является облегчение доступа фермеров к современным сельскохозяйственным машинам и оборудованию путем купли-продажи, в том числе в рассрочку, для обеспечения роста конкурентоспособного агропродовольственного производства и разработки предложения альтернатив / решений для модернизации сельского хозяйства, путем предоставления консультаций и опыта, обучения, помощи в бизнес-планировании в агропродовольственном секторе, передает moldnews.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|