Интернет-торговцу марихуаной светит долгая отсидка в тюрьме

Молодому наркоторговцу из Кишинева исполнилось 28 лет. Полиция задержала молодого человека по подозрению в сбыте наркотических средств посредством интернета.

Он заранее делал закладки по городу, пряча пакетики с марихуаной в известных ему местах, а после получения оплаты передавал данные о закладках клиентам.

Во время обыска по месту жительства сотрудники полиции обнаружили еще 30 пакетов с марихуаной, подготовленные для продажи. Общая сумма изъятых наркотических средств могла достигнуть 22 500 леев.

Мужчина признал свою вину во время проведенного допроса. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.