25 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Интернет-торговцу марихуаной светит долгая отсидка в тюрьме
25.06.2020

Молодому наркоторговцу из Кишинева исполнилось 28 лет. Полиция задержала молодого человека по подозрению в сбыте наркотических средств посредством интернета. 

Он заранее делал закладки по городу, пряча пакетики с марихуаной в известных ему местах, а после получения оплаты передавал данные о закладках клиентам.

Во время обыска по месту жительства сотрудники полиции обнаружили еще 30 пакетов с марихуаной, подготовленные для продажи. Общая сумма изъятых наркотических средств могла достигнуть 22 500 леев.

Мужчина признал свою вину во время проведенного допроса. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы.


 
Количество просмотров:
51
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.