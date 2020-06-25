Завотделением реанимации больницы им. Тома Чорбэ: пациенты с COVID-19 сгорают за считанные дни

На пределе возможностей. Молдавские врачи работают на износ, а поток больных с коронавирусом не иссякает.

Галина Кирияков — заведующая реанимационным отделением в инфекционной больнице имени Томы Чорбэ. Когда три месяца назад туда начали поступать первые пациенты с новой болезнью, она уже понимала, что ситуация тяжёлая: "Такой ситуации, которая была у нас в конце марта, на моей памяти, на памяти тех, кто у нас работает еще дольше чем я, - не было. Очереди в инфекционную больницу из 10, из 15 скорых - у нас никогда не было".

По словам Галины, раньше смерти в её отделении были нечастыми. А пациенты с COVID-19 сгорают за считанные дни: "Этот момент ухудшения состояния - он у нас бывает в течение суток. В течение суток провал. В течение суток происходит то, что называется цитокиновым штормом. И сгорание за неделю, за 10 дней - это очень жесткое проявление, но оно такое".

Подавляющее большинство пациентов заражаются бытовым путём, говорит опытный врач: во время семейных встреч и шопинга. Поэтому крайне важно соблюдать дистанцию и носить маску: "Каждый из нас должен носить маску правильно, и правильную маску. Не то что там шьют где-то в подвалах, это не маска. И этот момент жалобы на то, что она где-то давит или мешает - это совсем несерьёзно, совсем".

Сейчас в больнице имени Томы Чорбэ находятся 115 пациентов. 90% из них — с коронавирусной инфекцией.