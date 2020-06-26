375 новых случаев COVID-19. Количество смертей достигает 502 случаев

В Республике Молдова сегодня, 25 июня, было подтверждено 375 новых случаев COVID-19. Из них три завезены - из Румынии, Сербии и Российской Федерации, а остальные имеют локальное происхождение. Количество смертей, связанных с новым типом коронавируса, достигает 502 случаев, передает IPN.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что сегодня было проверено 1838 тестов, из которых 1 456-первичных, а остальные повторные. Из общего числа случаев, выявленных сегодня, 30 зарегистрированы среди медицинских работников.

В общем счете, количество инфицированных новым коронавирусом достигает 15 453 случаев. До настоящего времени 8 599 человек вылечились.