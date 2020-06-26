Молдавский лей прибавил в цене накануне выходных

Молдавский лей укрепился по отношению к евро и доллару США.

Согласно данным Национального банка Молдовы в пятницу, 26 июня, и выходные молдавский лей вырастет в цене. По отношению в единой европейской валюте он подорожает на 19 банов, и будет стоить 19,41 леев. Доллар США потеряет в цене два бана, достигнув отметки 17,32 леев.

На четыре бана подешевеет румынский лей – он будет стоить 4,01 леев РМ. Цена за российский рубль и украинскую гривну сохранится, соответственно, на уровне 0,25 леев (0,2497) и 0,65 леев (0,6487).

Пара евро/доллар сегодня торгуется по курсу 1,1225.

Подготовил Михаил Генчу