Счетная палата проверила работу одного из управлений примэрии Кишинева за 2018-2019 годы: результаты плачевные

Аудиторы указали на неэффективность управления муниципальным имуществом в столице в 2018-2019 годах.

Счетная палата представила результаты аудиторской проверки соответствия исполнения бюджета и управления публичным имуществом Главным управлением жилищного и коммунального планирования Кишинева (DGLCA) в 2018-2019 годах. Согласно выводам аудиторов, нарушения, допущенные в планировании бюджета и управлении публичной собственностью DGLCA, связаны с неадекватной реакцией мунсовета и примэрии на результаты предыдущих аудитов. Также указано на несовершенство нормативной базы и неэффективность системы внутреннего управленческого контроля в DGLCA.

Всего Счетная палата выявила искажений в финансовых отчетах управления на 4,7 млрд леев. Большая часть из них (на 4,5 млрд леев) является результатом необоснованного увеличения стоимости муниципальной собственности на сумму, эквивалентную стоимости приватизированных квартир и комнат общего пользования в жилых домах, которые не принадлежат муниципалитету. Кроме того, DGLCA неправильно рассчитало износ основных средств и некорректно зарегистрировало новые основные средства, а некоторые земли, находящиеся на балансе этого управления, не были зарегистрированы.

Счетная палата также указала на нерешенный вопрос разграничения муниципальной собственности и регистрации имущественных прав. В 2018-2019 годах помещения и элементы жилых домов, находящиеся во временном управлении DGLCA, незаконно сдавались в аренду без решений мунсовета.

Что касается процесса закупки товаров, работ и услуг, то аудиторы пришли к выводу, что Управление не обеспечило прозрачность процедур госзакупок, а также равный, недискриминационный и беспристрастный подход ко всем участникам тендеров.

В 2018-2019 годах DGLCA заключило 354 контракта на закупки, из которых 70% – контракты с низкой стоимостью. Часть договоров была заключена через систему M-Tender, однако, в очень ограниченные сроки (до 5 календарных дней). В итоге некоторые контракты с низкой стоимостью были заключены с дочерними компаниями одних и тех же учредителей или их родственников, которые имели один и тот же юридический адрес.

С неэффективным внутренним управлением связано еще одно отклонение. Речь идет о планировании и финансировании находящихся в подчинении DGLCA муниципальных предприятий. Здесь аудиторы указали на несоблюдение классификации расходов и использование не по назначению финансовых средств, сообщает infomarket.md.

Были выявлены отклонения и при начислении дополнительных выплат сотрудникам (на 583 тыс. леев) и премий по случаю юбилеев сотрудников (более 41 тыс. леев).

Счетная палата рекомендовала DGLCA устранить выявленные нарушения, а мунсовету и генпримару Кишинева – обеспечить надлежащий контроль за бюджетными процессами в этом управлении, восстановить корректный бухучет, провести инвентаризацию жилой и нежилой собственности муниципалитета и зарегистрировать ее, а также наказать виновных в выявленных нарушениях.

Подготовил Михаил Генчу