Депутат ACUM рассуждает о том, как надо осуществлять «унирю» с Румынией

Реницэ фетиширует. Депутат Юрие Реницэ входит в состав блока ACUM и активно занимается сомнительной деятельностью - например, принимает "разоблачающие" материалы от Плахотнюка и пытается дать ход тому, что еще пару лет он сам, как и его однопартийцы, называли "провокациями Плахотнюка". Теперь они сами перешли к таким же методикам, не замечая, как становятся марионетками в руках искушенного кукловода.

Другой аспект деятельности Реницэ - это унионизм. Реницэ обладает двойным гражданством, имея, разумеется, румынский паспорт, и в течение пяти лет он работал в качестве посла в Бухаресте. Сейчас он продолжает выполнять "домашние задания" и всегда, когда к нему обращаются румынские журналисты, откровенно рассуждает на эту тему - судя по всему, она беспокоит его намного больше, чем законодательная деятельность на благо граждан Республики Молдова.

Рецепт Реницэ прост - просто "слить" страну амбициозному и агрессивному соседу. Об этом он и рассуждал в интервью румынскому PS News, текст которого приводит другой "вассал" Бухареста - портал Deschide.md. Итак, какой должна быть "идеальная униря"?

- У нас было слишком много слов и карманных унионистов, озабоченных лишь собственным благом. Унионизму в Республике Молдова нужен срочный глоток воздуха, иначе мы останемся на уровне деклараций и спекуляций. С 1991-го года и сюда их было крайне много. И, хотя процент истинных унионистов существенно вырос за последние годы, руководители многих подобных проектов лукавят. Нельзя построить унионизм, если у вас нет надежных партнеров. Это делается с последовательными и надежными людьми. Нужны размашистые проекты, экономическая и коммерческая интеграция, финансовая, культурная и воспитательная также - это все должно стать приоритетом унионистов в Кишиневе. Все большие румынские и европейские проекты приближают нас к Румынии и Европейскому Союзу, - мечтает Реницэ.

А что Реницэ сделал для граждан за последние десять лет? И не спрашивайте... Ничего.

Автор: Дан Дудка