Какие поправки касательно судей и Высшего совета магистратуры предлагается внести в Конституцию

Министерство юстиции разработало проект закона о внесении поправок в Основной закон страны.

Предлагаемый проект поправок был разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Предложенные нововведения касаются статуса судей, а также Высшего совета магистратуры.

Авторы предлагают изложить в новой редакции статью о назначении судей. Согласно предложенным поправкам, кандидаты должны утверждаться «в соответствии с законом, до достижения предельного возраста, президентом Республики Молдова по предложению Высшего совета магистратуры. Президент может отклонить предложенную кандидатуру всего один раз».

Что касается предложения закрепить в Конституции функциональный иммунитет судей, то данная форма неприкосновенности должна распространяться исключительно на принятые судьей решения. Это, по мнению разработчиков законопроекта, должно упростить уголовное преследование в отношении служителя Фемиды в случае совершения им преступления.

- Судьи, прокуроры, следователи не должны пользоваться абсолютным иммунитетом. Они должны быть защищены от гражданских исков в период исполнения своих полномочий (…). Они не должны пользоваться общей неприкосновенности, которая защищала бы их от уголовного преследования, - указывают авторы проекта со ссылкой на мнение Венецианской комиссии (ВК).

Таким образом, как указано в пояснительной записке к законопроекту, неприкосновенность должна распространяться только «на действия или бездействия судьи при выполнении им своих должностных обязанностей».

- Очевидно, что пассивная коррупция, извлечение выгоды из влияния, взяточничество и прочие подобные преступления не могут рассматриваться, как действия, совершенные в рамках осуществления судьей своих законных полномочий, - подчеркнули авторы законопроекта.

В нынешней редакции Конституции не прописан четкий механизм возбуждения уголовного дела против служителей Фемиды. Согласно Закону о статусе судей, уголовное преследование в их отношении может быть начато исключительно генеральным прокурором или его первым заместителем и только с согласия Высшего совета магистратуры. Однако, в случае совершения судьей очевидного преступления, разрешения ВСМ не требуется, сообщает sputnik.md.

Кроме того, предлагается закрепить в Основном законе страны количественный состав Высшего совета магистратуры.

Ранее мы уже писали о том, что Венецианская комиссия приветствовала пересмотренный проект поправок к закону о внесении изменений в Конституцию в отношении Высшего совета магистратуры. Как отмечено в заключении ВК, указанные поправки могут улучшить независимость, подотчетность и эффективность судебной системы Молдовы, а сам законопроект соответствует предыдущим рекомендациям относительно состава Высшего совета магистратуры.

Еще Венецианская комиссия рекомендовала после внесения поправок частично обновить состав ВСМ. В частности речь идет о членах ВСМ из числа преподавателей права – их предлагается переизбрать по новой процедуре. При этом ВК и Управление подчеркнули, что не сомневаются в «профессиональной квалификации» четырех преподавателей права, которых парламент назначил в марте 2020 года. Им могут дать возможность снова принять участие в конкурсе.

Подготовил Михаил Генчу