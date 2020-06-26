Pro Moldova поддерживает пересмотр итогов Второй Мировой войны и считает Антонеску героем, а не преступником

Ребята уже и не прячутся. Хотя Pro Moldova называет себя центритско-правой партией, фактически, она стоит на полностью правых позициях - во всяком случае, это видно из того, что в партии не сочли нужным осудить или как-то хотя бы поправить своего активиста Иона Харгела, одного из лидеров молодежного крыла формирования, который на своей странице в Facebook заявил, что "22 июня Румыния не нападала на СССР, а освобождала свои земли".

Правда, Харгелу в школе не сказали, что под Сталинградом никаких румынских земель не было, а вот румыны там почему-то оказались. Харгел процитировал приказ Антонеску и никоим образом нигде не упомянул того, что тот являлся военным преступником, и даже в самой Румынии к нему очень нехорошее отношение.

В то же время Бухарест почему-то любит навязывать местным румынам вроде того же Харгела самые бескомпромиссные стереотипы - и это проявляется не только в вопросе с Антонеску. К примеру, если спросить румына из Румынии, хочет ли он объединения с Республикой Молдова, то вовсе далеко не всегда прозвучит ответ "да". Весьма часто будет звучать отрицательный ответ - особенно от прагматичных людей, которые понимают, что им придется чуть потуже затянуть пояса из-за появления в их стране нового региона, а также иметь дело с зоной, в которой очень и очень многие люди не хотят унири и не будут лояльными к новой власти.

В общем, сказать "нет" - это вполне себе право человека в Румынии, и камнем в вас за это никто не кинет. В то же время наши последователи унионизма изойдут ядом, если узнают, что у вас есть румынский паспорт, но вы не желаете унири и негативно относитесь к роли Румынии во Второй Мировой. По сути, в нашей стране эта точка зрения императивна - есть румынский паспорт, значит, ты румын, значит, ты должен хотеть унири. Права выбирать они не оставляют. И, скорее всего, даже если эта униря вдруг осуществится, прав у вас все равно не прибавится. Могут лишь еще убыть.

Что до руководства партии Pro Moldova, то оно никак не осудило "измышлизмы" своего молодого птенчика.

Автор: Дан Дудка