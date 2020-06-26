Игорь Додон возвращается домой после успешной поездки в Москву

Рабочий визит в Москву президента Молдовы успешно завершен.

Сегодня вечером, 25 июня, президент Молдовы Игорь Додон возвращается в Кишинев после краткосрочной и успешной поездки в Москву. Фото из самолета глава государства разместил на своей странице в Instagram.

– Через 1,5 часа уже буду дома. Всё будет хорошо! – написал Игорь Додон.

Как всегда, глава государства выбрал для перелета обычный рейс и эконом-класс.

Президент Молдовы Игорь Додон совершил двухдневный рабочий визит в Москву, где по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в Параде Победы.

Сегодня глава государства обсудил с Владимиром Путиным динамику двухсторонних отношений между нашими странами, а также и провел плодотворную встречу с Дмитрием Козаком, в ходе которой были достигнуты важные для нашей страны и граждан договоренности.