От Снегура до Додона: история президентских выборов в Молдове

Срок полномочий Игоря Додона истекает 23 декабря. Президентские выборы в Республике Молдова назначены на 1 ноября. За это решение по предложению главы государства 21 мая проголосовали 50 депутатов – социалисты, демократы и независимый депутат Александр Олейник. Хотя Молдова и парламентская республика, выборам президента в стране придается едва ли не большее значение, чем выборам законодательного органа. Так сложилось исторически.

1991 год: Мирча Снегур создает модель правления, в которой президент – «хозяин страны»

Бывший секретарь ЦК КП МССР, председатель ВС Молдавской ССР (с апреля по сентябрь 1990 года), Мирча Снегур в конце 1990 года после безальтернативных выборов стал президентом Советской Социалистической Республики Молдова. На должность он был назначен постановлением парламента.

Поскольку 23 мая 1991 года МССР была переименована в Республику Молдова, законодательный орган назначил на 8 декабря 1991 года первые президентские выборы, которые оказались безальтернативными. Снегур был единственным кандидатом, что тогда никого не смутило, и в ходе прямого общенародного голосования получил 98,17 процента голосов избирателей.

Во власть Снегура привели сначала Народный фронт, затем – парламентские фракции коммунистов (КПСС), клубов «Советская Молдавия», «Буджак», а также часть аграриев. 25 мая он получил от парламента чрезвычайные полномочия, то есть всю полноту власти в стране. После отставки кабинета Мирчи Друка законодательный орган вновь, по требованию Снегура, передал ему всю полноту исполнительной власти. Так первый президент создал и закрепил на долгие годы модель правления, в которой глава государства ощущал себя одновременно председателем парламента, премьер-министром и министром экономики. В народе Снегура прозвали «Бабак» - «хозяин». Схема парадоксальным образом продолжала действовать и после того, как Молдова стала парламентской республикой.

1996 год: Лучинский против Снегура и отмена всенародных выборов

В 1996 году в результате серии точечных аппаратных ходов президентом стал бывший член Политбюро ЦК КПСС Петр Лучинский. Он имел шанс стать главой государства еще в сентябре 1990 года, когда парламент выбирал первого президента, но Мирча Снегур обошел соперника на несколько голосов. Однако война в Приднестровье сильно подмочила репутацию Снегура, и Лучинский этим воспользовался.

В феврале 1993 года был смещен спикер Александру Мошану, и Лучинского избрали председателем парламента. Через год он пошел на новые парламентские выборы с Аграрно-демократической партией, в рядах которой были и президент Мирча Снегур, и премьер Андрей Сангели. Лучинский вновь стал спикером. Но в канун выборов 1996 года АДПМ сделала ставку не на Снегура, не на Лучинского, а на Сангели.

Обиженный Снегур форсированно создал собственную Партию возрождения и согласия. На первом же съезде он выступил с резкой критикой Лучинского и Сангели. В итоге Снегур стал единым кандидатом от правого блока, Сангели – от левых сил. Лучинский же пошел на выборы в одиночку, но переиграл всех, сумев заручиться поддержкой возрожденной Партии коммунистов. Ее лидер Владимир Воронин также баллотировался в первом туре, но дал понять, что во втором поддержит спикера.

Снегур заключил союз с унионистами и настаивал на названии «румынский язык». Правые выдвинули своим кандидатом Валериу Матея, который набрал в первом туре 8 процентов голосов, но во втором туре обещали поддержать Снегура. Но голосов правой оппозиции оказалось недостаточно.

Сангели призывал использовать термин «молдавский», Лучинский же предложил использовать оба названия. Это дало ему поддержку большинства электората. В канун выборов Лучинский сумел организовать электоральную кампанию в Приднестровье, где за него активно проголосовали. Большинство избирателей оценили обещание развивать отношения с Россией и СНГ, придерживаясь при этом вектора независимости.

В выборах президента 1996 года участвовали девять кандидатов. Первый тур прошел 17 ноября 1996 года, явка составила 68,13 процента. Во втором туре, который состоялся две недели спустя, явка был уже 71,61 процента. Снегур имел шанс выиграть. В первом туре, обогнав восьмерых кандидатов, он получил 38,7 процента голосов. Лучинский в первом туре набрал 27,7 процента голосов.

Но во втором туре расклад изменился. Левоцентристы – АДПМ, социалисты и коммунисты, чьи кандидаты Сангели и Воронин набрали в первом туре 9 и 10 процентов голосов, - поддержали Лучинского. Во втором туре он получил 54,02 процента, Снегур - 45,98. Разрыв оказался большим: около 8 процентов, неожиданно высокой оказалась и явка избирателей: 68,64 процента.

Молдова стала второй после Украины страной СНГ, где президент был переизбран на всеобщих демократических выборах. Но на этом история всенародных выборов главы государства прервалась до лучших времен. В 2000 году были внесены поправки в Конституцию, вводившие процедуру избрания президента парламентом. Главными инициаторами изменений были депутаты Думитру Дьяков, Владимир Воронин и экс-президент Мирча Снегур.

История соперничества первого и второго президентов, в прошлом – двух секретарей ЦК КПМ, продолжалась. Снегур смог переиграть Лучинского на первом этапе независимости Республики Молдова. Но Лучинский взял реванш в 1996-м и в 1998-м, когда пропрезидентский блок «За демократическую и процветающую Молдову», заняв третье место по результатам парламентских выборов после коммунистов и блока «Демократическая конвенция», руководимого Снегуром, сумел получить должности спикера и премьера. В конце 1999 года Лучинский полностью вытеснил Снегура из власти, продвинув в премьеры Думитру Брагиша. Снегур, однако, взял реванш в 2000 году, когда усилиями его партии, ХДНП Юрия Рошки и ПКРМ Владимира Воронина депутаты проголосовали за парламентскую систему правления. Борьба завершилась приходом к власти коммунистов в 2001 году.

С 2000 года президент избирался парламентом тайным голосованием. Избранным считался кандидат, набравший 3/5 голосов депутатов. Если ни один из кандидатов не набирал необходимого количества голосов, проводился второй тур голосования по первым двум кандидатурам, установленным в порядке убывания числа голосов, полученных в первом туре. Если и во втором туре голосования ни один из кандидатов не набирал голосов, проводились повторные выборы. Если и после этого президент не был избран, по закону действующий глава государства должен был распустить парламент и назначить дату выборов нового парламента.

2000 год: три бесплодные попытки освоить новую схему

Третьи президентские выборы были первой попыткой избрать главу государства в парламенте после конституционной реформы.

В первый раз президента попытались избрать 1 декабря, в голосовании участвовали 100 депутатов из 101. Лидер коммунистов Владимир Воронин набрал 48 голосов (притом, что в его фракции было всего 40 депутатов), выдвиженец демократических сил, авторитетный юрист Павел Барбалат – 37. Еще 15 голосов признали недействительными.

4 декабря в президентских выборах приняло участие 98 депутатов из 101. За Воронина проголосовали 50 парламентаиев, за Барбалата – 35, еще 13 голосов признали недействительными.

Новая попытка избрать главу государства была предпринята 21 декабря, однако выборы были неправомочными, поскольку на заседание пришли всего 48 депутатов при минимально возможном числе 61.

2001 год: выбираем сильную руку Воронина

4 апреля 2001 года парламент избрал президентом Владимира Воронина, получившего 71 голос из 89 голосов участвовавших в голосовании депутатов. Он вступил в должность 7 апреля.

На досрочных парламентских выборах 25 февраля 2001 года ПКРМ набрала 50,07 процента голосов, что позволило получить 71 мандат в парламенте из 101-го. Это сделало Воронина фактическим главой исполнительной и законодательной власти. Он обещал ликвидировать межэтническое противостояние, криминальную анархию и социальное унижение, пересмотреть итоги разорительной приватизации, наказать тех, кто нагрел руки на многомиллионных долларовых кредитах.

Кабинет министров возглавил «технократ» Василе Тарлев, из 17 членов правительства 11 были министрами и вице-министрами в кабинете Думитру Брагиша либо баллотировались на парламентских выборах по спискам «Альянса Брагиша». Это обеспечивало преемственность власти. Воронин с возмущением говорил о том, что внешний долг Молдовы приближается к 2 миллиардам долларов, обещал отказаться от кредитов ВБ и МВФ. Его знаменитая фраза «Что мы все бегаем за этими кредитами, словно козел за морковкой!» стала крылатой. Но кредиты пришлось все же брать, а приватизацией занялись сами коммунисты.

Обещал Воронин и реинтегрировать Приднестровье. Он даже встретился с Игорем Смирновым через два дня после церемонии приведения к присяге, предложил региону статус административной единицы с флагом, гербом и правом функционирования трех языков. Кишинев обязался снять внутренние контрольные посты на Днестре, признать приднестровские документы. Но отношения испортились после ввода РМ новых таможенных печатей. Воронин назвал приднестровское руководство «трансграничной преступной группировкой». Потом провалилось и подписание плана Козака.

Коммунисты обещали придать русскому языку статус второго государственного и привести страну в Союз России и Белоруссии. Но вместо этого в школах стали преподавать историю румын. Отменив без дебатов в парламенте закон 1998 года об административно-территориальной реформе, лидеры ПКРМ дали понять, что установят в стране полный политический контроль. Сложилась система абсолютной личной власти Воронина. Такого уровня влияния одного человека и одной партии на все сферы жизни не удавалось достичь ни одному президенту за всю историю президентства в Молдове.

Выборы 2005 года: второй триумф президента-коммуниста

Пятые выборы главы государства состоялись 4 апреля 2005 года. Для избрания было необходимо 3/5 голосов – 61, но на парламентских выборах 6 марта 2005 года Партия коммунистов получила только 56 мандатов.

У оппозиционных фракций – блока «Демократическая Молдова» и Христианско-демократической народной партии, руководимой Юрие Рошкой, - было 34 и 11 мандатов соответственно. Своих кандидатов они не выдвигали, но по закону выборы должны были быть альтернативными. Вторым кандидатом коммунисты предложили стать главе академии наук Георге Дуке.

В 2002-2005-м году ХДНП проводила масштабные антикоммунистические акции протеста, однако на выборах президента неожиданно проголосовала за Воронина. Рошке это обошлось дорого: вернуться в политику он уже не смог, не помогли даже объяснения, что, мол, 11 голосов христианских демократов Воронин получил за то, что провалил меморандум Козака.

Параллельно коммунисты вели переговоры с сопредседателем блока «Демократическая Молдова» Дмитрием Дьяковым. В результате на первом же заседании парламента он вывел из состава блока группу из восьми депутатов и создал фракцию ДПМ. Условием голосования за Воронина она выдвинула продвижение демократических реформ и евроинтеграцию. Того же требовала и ХДНП. Согласившись на это, Воронин окончательно похоронил пророссийский вектор внешней политики, чего правый избиратель не оценил, а левый не простил. Лидер фракции «Альянс "Наша Молдова"» Серафим Урекян назвал избрание Воронина предательством интересов страны.

В выборах приняло участие 78 депутатов, за Воронина голосовали 75, за Дуку – один, два бюллетеня признали недействительными. В итоге Воронин получил больше голосов, чем в 2001-м, когда у коммунистов было конституционное большинство в парламенте в 71 мандат.

2009 год: с трех попыток

11 сентября 2009 года, за несколько месяцев до очередных президентских выборов в парламенте, Владимир Воронин, руководивший страной восемь лет, объявил об уходе с поста главы государства в депутаты. Это было следствием апрельских беспорядков, устроенных с целью выдавить коммунистов из власти. ПКРМ из правящей партии стала оппозиционной.

До этого, в июне 2009 года, парламент, в котором преобладали коммунисты, организовал шестые по счету президентские выборы. Кандидату ПКРМ Зинаиде Гречаной не хватило всего одного голоса, ее поддержали только 60 депутатов-коммунистов.

Спикер парламента Михай Гимпу временно исполнял обязанности президента до 28 декабря. В ходе новых попыток избрать главу государства лидер ДПМ Мариан Лупу баллотировался от правящего альянса за европейскую интеграцию. Однако не преуспел: ни 10 ноября, ни 7 декабря не набрал необходимого числа голосов.

30 декабря 2010 года Лупу был избран председателем парламента и занял должность и.о. президента.

2012 год: 917 дней без президента и «немая утка»

В ходе девятых по счету президентских выборов 16 марта 2012 года 62 депутата избрали главой государства бывшего судью Николае Тимофти, который стал четвертым президентом Молдовы. Премьер-министр ВладФилат напомнил, что без президента страна прожила уже 917 дней, а лидер группы социалистов из трех депутатов Игорь Додон сказал, что избрание президента лучше, чем агрессивная кампания новых парламентских выборов и уличные схватки. Проголосовали 62 депутата, Тимофти был избран единогласно и пообещал: «Я буду президентом всего народа!».

Выборы 2016 года: «борцы» против «олигархов»

4 марта 2016 года Конституционный суд постановил вернуться к механизму прямого всенародного избрания президента, существовавшему до внесения поправок в Конституцию в 2000 году. Заключение было сделано на основе запроса депутатов от Либерально-демократической партии. Неконституционными были признаны положения статьи 78 «Выборы президента», первое из которых гласило, что президент избирается парламентом тайным голосованием.

Противоречащими Конституции были объявлены и пункты той же статьи, регламентирующие проведение второго тура в случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, и повторных выборов, если первая попытка оказалась неудачной.

Также было аннулировано положение о роспуске парламента действующим президентом после двух неудачных попыток избрания главы государства.

КС мотивировал свое решение тем, что конституционная реформа, проведенная в 2000 году, породила несовершенную систему правления и увеличила вероятность конфликта между органами государственной власти. Решение КС означало возвращение к нормам, действовавшим до 2000 года, но тогда баллотироваться на пост президента могли кандидаты не младше 40 лет (был барьер в 35 лет).

Решение суда не касалось избрания президентами Владимира Воронина и Николае Тимофти. Президентские полномочия последнего истекали 23 марта 2016 года.

Так Молдова вернулась к полупрезидентской системе правления. Некоторыми экспертами решение было признано противоречивым: суд якобы превысил свои полномочия, так как Конституция может быть изменена либо по результатам конституционного референдума, либо путем голосования в парламенте 2/3 голосов от общего числа депутатов, чего не было.

В преддверии выборов 30 октября - первых прямых выборов президента с 1996 года - главное противостояние кандидатов впервые строилось не на геополитическом делении, а на отношении к олигархической власти: на тот момент Демпартия во главе с Владом Плахотнюком была фактическим хозяином страны. В то же время без особых усилий России избиратели стали склоняться в пользу восточного вектора – это была реакция на злоупотребление лозунгом «европейской мечты».

Партия власти ДПМ выдвинула кандидатом «ветерана президентских выборов» Мариана Лупу. Его низкий рейтинг хотели компенсировать админресурсом, но то, что ДПМ собрала за день 29 тысяч подписей за кандидата, вызвало отторжение, как и тот факт, что численность избирателей была искусственно завышена за счет «мертвых душ».

ДПМ, как обычно, строила кампанию на лозунге продвижения европейских ценностей с центристских позиций, но евроинтеграция уже ассоциировалась у избирателей с кражей миллиарда. Спойлеры ДПМ должны были вызвать страх перед «русскими танками», помешать выбрать президента в первом туре, а во втором - поддержать Лупу.

Правые лидеры Платформы DA и Партии PAS Андрей Нэстасе и Майя Санду пришли к выборам после серии акций протеста, негласно поддержанных Западом, который в то же время публично демонстрировал поддержку Влада Плахотнюка. То, что именно Санду видел президентом коллективный Запад, стало ясно после того, как она отказалась выдвигать единого кандидата. Нэстасе уступил, о чем впоследствии не раз сожалел. Санду отвела ему незавидную роль тарана Додона, проталкивающего ее во второй тур. 26 октября Лупу снял свою кандидатуру в пользу Санду (формально – «проевропейского кандидата»).

Председатель Партии социалистов Игорь Додон имел шансы победить в первом туре, если бы получил поддержку левого фланга – коммунистов, «Нашей партии», «Патриотов Молдовы», «Равноправия», Василе Тарлева и других. Но ее не было, и на 13 ноября был назначен второй тур, в котором приняли участие Игорь Додон и Майя Санду.

Явка избирателей в первом туре составила 50,95 процента, Додон получил 47,98 процента голосов, Санду - 38,71 процента.

Во втором туре явка составила 53,45 процента голосов, Додон получил 52,11 процента голосов, Санду – 47,89.

За Майю Санду голосовали в основном избиратели центральных районов страны.

Под нажимом России, Евросоюза и США Плахотнюк бежал из Молдовы, а проевропейская и пророссийская оппозиция создала антиолигархическую коалицию во главе с правым премьером Майей Санду. Через полгода кабинет Санду был отправлен в отставку.

Выборы 2020 года: Игорь Додон против Майи Санду

Очередные президентские выборы состоятся 1 ноября 2020 года. Это вторые прямые выборы президента с 1996 года. Президентом может быть избран гражданин, имеющий право избирать, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории РМ не менее 10 лет и владеющий государственным языком. Фаворитами гонки снова будут Игорь Додон и Майя Санду. Как показывают опросы, самые высокие шансы на победу у Додона, но при этом у Санду - самые высокие шансы опротестовать итоги выборов.

При Плахотнюке процедура выборов была изменена с нарушениями. И сейчас раздаются голоса, что президент избран незаконно. Хотя те же политики, которые сейчас так говорят, и создали в свое время эту ситуацию.

Но что сейчас лучше для народа, а не для парламентариев? Всенародное голосование за президента или его избрание ангажированными депутатами в парламенте?

Законодательный орган – это партии, чья деятельность построена на личных и групповых интересах, секретных соглашениях и подкупе. В такой непростой ситуации, в какой сейчас находится страна, только народ прямым голосованием может и должен выбрать достойного главу государства.

Михаил БОРОДИНСКИЙ