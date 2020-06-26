Кишиневцы, то, что принадлежит всем вам, в опасности

В Кишиневе никого не заботят исторические здания. Их не реставрируют, намеренно приводя в негодность, землю, на которой они стоят, покупают по подложным документам, близ них возводятся уродливые исполинские новострои, чтобы затем, когда исторический объект будет объявлен аварийным, - снести его и расширить территорию свежего объекта.

Такова судьба памятника архитектуры местного значения на улице Дософтея близ перекрестка с улицей Михая Витязула. Двухэтажное жилое здание, созданное в неоклассическом стиле, известно с конца XIX века.

Минимум 30 лет объект не реставрировали, а присутствие в непосредственной вблизи нового «небоскреба» сделает, увы, свое черное дело, и памятник архитектуры, в конец концов, снесут. Потому что пресс-секретари, становящиеся преторами секторов столицы, не обладают достаточными знаниями и «порохом» для приведения подшефной территории в порядок.

Подготовил Николай Костыркин