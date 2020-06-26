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В Молдове вступил в силу закон, осуждающий «политический туризм»
26.06.2020

Демократы выступили с инициативой принятия такой декларации, после того как несколько депутатов покинули фракцию. Декларация Парламента Республики Молдова об осуждении актов перехода депутатов из одной партии в другую и политическую коррупцию, одобренная законодательным органом 11 июня, была опубликована в Официальном мониторе, передает moldpres.

Инициатива принятия такого документа принадлежит депутатам фракции Демократической партии Молдовы и была поддержана большинством законодателей, присутствовавших на заседании. В документе говорится, что «депутаты Парламента Республики Молдова решительно осуждают действия политических перебежчиков в законодательном органе страны в течение всего периода парламентаризма Республики Молдова».

«Мы осуждаем как тех, кто дал себя убедить, так и тех, кто их принял. Эти действия, основанные на актах коррупции, порождают и усиливают явление политической порочности. Суверенная воля народа, выраженная на выборах, грубо искажена, а управление из-за рубежа политической миграцией, основанной на коррупции, представляет собой реальную угрозу национальной безопасности.

Политическая коррупция депутатов направлена на искусственное изменение баланса сил в парламенте и создание правительства, подчиненного узким групповым интересам - явление, которое мы наблюдали в нашей недавней истории и которое по своей природе представляет угрозу для фундаментальных государственных институтов», – говорится в документе.

Демократы выступили с инициативой принятия такой декларации, после того как несколько депутатов, которые прошли в парламент по спискам ДПМ, покинули фракцию и присоединились к другим парламентским группам.


 
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