"Мест нет": Скоро в молдавских больницах это будет нормальная фраза, из-за потока больных коронавирусом

Менеджер чадыр-лунгской больницы рассказала о ситуации с койками для больных COVID-19 в Гагаузии. В Центре по приему и лечению пациентов с COVID-19 в Чадыр-Лунге из 100 коек 85 уже заняты. О том, к чему приведет увеличение числа пациентов новостному порталу Gagauzinfo.MD рассказала менеджер медицинского учреждения Наталья Попазогло.

«В общей сложности у нас отделения заполнены на 85 процентов. Мы с 15 июня открыли второе отделение и на сегодняшний день, там из 40 коек заняты 35. Все - пациенты с подтвержденным диагнозом. Боюсь, настанет такой день, и уже скоро, когда у нас не хватит мест для приема больных коронавирусом», - рассказала Наталья Попазогло.

Она подчеркнула, что в эти отделения до сих пор требуется медицинский персонал и санитары. Руководство Чадыр-Лунгской больницы призывает всех желающих оставить свои контакты, «чтобы в нужный момент их вызвали на помощь».

«Спасибо большое тем, кто уже откликнулся и пришел на помощь в борьбе с коронавирусом. Но нам еще нужны люди, нужны медсестра, санитарки. Вы можете оставить свои контакты, и мы вам обязательно позвоним, когда у нас наступит критический момент. А мы к нему уже очень близки», - добавила главврач.

На сегодняшний день количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции нового типа по всей Гагаузии перевалило за тысячу человек.