Гендер к гендеру летит, гендер гендеру кричит - будущее Молдовы после ратификации Стамбульской конвенции

Снова нам указывают, как жить!

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, например, считает, что Молдова должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

– Правительство должно обеспечить, чтобы общество обладало точной информацией об истинной природе и масштабах насилия в отношении женщин и насилия в семье, а также о мерах, предусмотренных Стамбульской конвенцией, для реагирования и предотвращения этих нарушений, - подчеркнула Миятович.

Красивенько, ничего не скажешь. А теперь давайте по существу.

Молдова голосовала за Стамбульскую конвенцию в Совете Европы. Правда о том, как, за что и в чью пользу поднимают свои ладошки эмиссары Кишинева в различных международных структурах, – говорить надо отдельно. Документ в РМ еще не ратифицирован, и слава богу! Те, кто прочитал Стамбульскую конвенцию хотя бы в переводе, наверное, смогли заметить ряд положений, которые в корне противоречат тому, что большинство из нас называет нормальными межполовыми и гражданскими взаимоотношениями. Или ваш глаз не споткнулся о те места, где говорится о гендерности и сексуальной идентичности, которая, как бы это помягче сказать… должна быть свободной.

Лично мой взгляд споткнулся. И вспомнилось на этом фоне очень многое из бесконечной череды новостей из стран Запада. Юбки на мальчиках в школах во Франции, ювенальная юстиция в Швеции, новомодные детские сказки о том, что принц влюбился в принца, 15 лет тюрьмы для жителя США за сожжение ЛГБТ-флага, усыновление детей парами геев и лесбиянок, уроки гомосексуализма в школах и вузах. А теперь еще и жизни чернокожих, которые, вроде бы, борются за свои права, а на деле занялись геноцидом, пока что нравственных. Но и человеческие жертвы уже есть, просто о них широко не пишут.

Кстати, об уроках, которые я упомянул! Драгоценное время, необходимое подрастающему поколению, нужно для изучения дисциплин, которые им пригодятся во взрослой жизни. Но всеобщая тенденция ЕС диктует свои правила жителям конгломерата стран, решивших после Второй мировой войны больше не враждовать и пребывать в согласии. Видимо, зря решили – все равно, ни к чему хорошему, в конечном итоге, оно не приведет, учитывая, куда сегодня катится Европа, официально (!) разрушающая исторические здания в угоду представителям различных вероисповеданий.

Но Европа в себе греха не видит. Равно, как она не видела его в Крестовых походах, альбигойских войнах, крещении язычников огнем и мечом, религиозной резне и казнях еретиков, выкачивания всех ресурсов из далеких и близких колоний, заражения американского и других континентов рабством.

Мы в Молдове не гонимся за гендерным равенством, хотя знаем, что уважать, почитать и заботиться о женщинах надо. Мы не вовлечены с борьбу за свободу прав нетрадиционных сексуальных ориентаций, однако уважаем выбор каждого, если он не противоречит нормам всеобщей физической, ментальной и моральной безопасности. Нет, с нашими постулатами, конечно, тоже существуют немалые проблемы, но вызваны они общим «падежом» морали, спровоцированном той нищетой, куда нас вогнал дружественный Запад, сперва спровоцировав развал СССР, а потом перейдя к тактической войне подачек и обещаний.

И вот теперь Запад приступил к применению в отношении нас, евразийского пространства, в частности, бывших союзных республик, – своего десятилетиями выпестовываемого супероружия. Я его условно назвал педерастированием. Наша ментальность и так изрядно попорчена всеобщей бедностью, вековым казнокрадством и межнациональными претензиями. Теперь из наших пока еще мужчин хотят сделать вовсе-не-мужчин, а из наших женщин, которым и так достается много мужской работы, пытаются сотворить мужеподобное нечто.

Всю эту губительную лабуду, если кто не заметил, активно лоббируют некоторые молдавские активисты и журналисты, которые у еврофондов, как говорится, на глубоком подсосе. Эти люди, судя по всему, уже давно не связывают свою будущую жизнь с Молдовой, с ее традиционными ценностями и императивами. После них – хоть потоп, из слез ли или из чего-нибудь иного, для них без разницы.

Кстати, о фондах. Уверен, что они в скором времени приступят к активной фазе вливаний в различные общественные и даже государственные программы, закамуфлированные под очередную веху развития Восточного партнерства, то есть, той же евроинтеграции. И сделают всех нас… обоеполыми ментально и бесполыми морально.

Что же касается самого факта наличия представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций на грешной матушке-земле, то лично мое отношение к этому – крайне нейтральное, учитывая, что человека стоит судить по его поступкам, а не по тому, с кем и как он занимается сексом и как воспринимает самого себя. Только вот не надо поднимать до уровня государственной идеологии то, что входит в сферу взглядов и интересов совершенно небольшой, по сравнению со всем населением Земли, группы людей.

Иначе это уже диктат. Тот диктат, о котором вы, уважаемые еврочиновники и общественники, говорите относительно нашего прошлого. Тот диктат, против которого вы открыто выступаете и даже осмеливаетесь сравнивать советский строй с нацизмом. Наведите лучше порядок в своих… ну ладно, пусть будет в головах. А мы уж тут сами разберемся, кого и как любить. Нам в Молдове советчиков в этом вопросе не надобно.

И вот вам еще одно мнение. Исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский, как и все здравомыслящие люди, убежден, что права любого человека, тем более права женщины, нуждаются в защите.

– Но при этом нельзя подменять подлинную защиту произвольно сконструированными терминами и определениями, такими как «гендерное равенство». Тем более абсурдным и аморальным под видом защиты женщины от насилия включать в законодательства гарантии прав половых извращенцев и извращенок. Ратификация «Стамбульской конвенции» со стороны Молдовы – в том виде, в котором она принята по настоянию лоббистов половых извращений из “Amnesty International”, станет ещё одним плевком в адрес собственной православной веры и национальной духовной традиции, таким же, каким стало принятие пресловутого «Закона об обеспечении равенства» в 2012 году, - подчеркнул Букарский.

Он выразил надежду на то, что «сопротивление этому документу в Молдове будет столь же организованным, как и в Болгарии».

– Без сомнения, своё слово скажут и Президент, и Парламент, и Православная Церковь, и общественность. Женщины в Молдове получат надёжную правовую защиту в рамках национального законодательства. А попытки протолкнуть в молдавские законы импортную мерзость будут обречены на провал, - заключил Букарский.

Автор: Николай Костыркин