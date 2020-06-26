Прогнозы по наводнениям на Днестре – мнение эксперта

Уровень воды в реке будет повышаться. Молдавский эколог Илья Тромбицкий рассказал, каких сюрпризов можно ожидать от самой большой реки Молдовы в ближайшие недели.

- Во вторник ожидается новый пик осадков в Карпатах, и эта «музыка» надолго – минимум дней на десять. Состояние на Днестре еще не критическое. Но уровень воды будет еще повышаться. И однозначно будут залиты определенные участки по обоим берегам Днестра, - предупреждает эксперт.

Напомним, что в 2008 году вода в реке поднялась до небывалых значений, а разлив воды превратился в полномасштабное стихийное бедствие для многих сел и деревень.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что существует серьезная угроза сильного затопления в населенных пунктах республики, так как уровень воды в реке поднялся на 3,5 метра.

На территории соседней Украины несколько областей уже оказались «по пояс в воде» - там река Днестр подтопила более 200 населенных пунктов, к 29 поселкам нет проезда.

От стихийного бедствия пострадало 110 км автодорог, 1 850 м. береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Автор: Михаил Генчу