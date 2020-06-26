Скандал! Депутат группы Pro Moldova может быть замешана в коррупции и в трафике детей

Воспитательница детсада сделала головокружительную карьеру и разбогатела.

Речь идет о депутате парламентской фракции Pro Moldova Елене Бакалу, которая начала свой трудовой путь в качестве воспитательницы в детском саду в Кагуле. Подробную информацию приводит портал Scheme.md.

Со временем она смогла выбиться в методисты, затем в инспекторы, и, наконец, стала начальником Управления по делам молодежи и спорта в родном городке.

В 2011 году Елена Бакалу была назначена вице-председателем Кагульского района по социальным вопросам. Начиная с 2015 года г-жа Бакалу решила, что воспитатели детсада могут стать хорошими политиками, и появилась в избирательных списках ДПМ

После выборов она возглавила Кагульскую территориальную организацию Демпартии, и с этого момента ее карьера, как и благосостояние, улучшались день ото дня.

В 2019 году на парламентских выборах, прошедших в феврале, Елена Бакалу была переизбрана по спискам той же ДПМ и на той же партийной должности.

«Свои люди везде»

Как сообщает все тот же инфопортал scheme.md, всего за пару лет новоизбранный депутат ДПМ Елена Бакалу сумела создать вокруг себя обширную сеть «своих» людей, которые поддерживали ее в нужный момент взамен покровительства.

К примеру, начальник Генерального управления соцпомощи, делам семьи и детей Кагула, некая Лиля Морару.

Журналистам удалось выяснить, что в 2017 году Лиля Морару провела три тендера на закупку бытовой техники для дома престарелых в селе Московей - она увеличила закупочные цены на 70 000 леев, и по какой-то причине все три тендера выиграла одна и та же компания.

Впоследствии правоохранительные органы выяснили, что тендеры проходили с множеством нарушений, а у победившей компании не было всего необходимого пакета документов, включая сертификатов о происхождении товара.

Но, благодаря крепкой дружбе с депутатом ДПМ Еленой Бакалу и ее протекции, разбирательство по данным вопросам «задушили на корню» - по просьбе народной избранницы сам врио Генпрокурора Кагула Чудин Виталий дал указание не возбуждать уголовного дела.

Елена Бакалу

Среди «особо приближенных» к г-же Бакалу также числятся следующие лица, которые по «первому щелчку» выполняют указания и помогают в нужные моменты:

- Сарсаман Евгения, советник ДПМ в райсовете Кагула, начальница Управления по трудоустройству в Кагуле,

- Галажу Андриан, советник ДПМ в райсовете Кагула, начальник мультифункционального центра, занимался «вербовкой» советников сел Зырнешты и Баурчи в пользу Pro Moldova,

- Брангой Серджиу, начальник территориального агентства НКСС в Кагуле, советник ДПМ в райсовете Кагула, экс-врио председатель Кагула, занимался «вербовкой» советников села Бэдикул Молдовенеск в пользу Pro Moldova.

Муж и жена – одна сатана

Удивительное совпадение, но после избрания Елены Бакалу депутатом от ДПМ и ее назначения на должность главы территориальной организации Демпартии, карьера ее супруга тоже «расцвела махровым цветом».

В 2017 году Василий Бакалу был назначен на «самую хлебную должность» в городе – начальника таможни Кагула.

Через два года, а точнее 31 июля 2019 года, ровно через месяц после падения правящего режима демократов, Василий Бакалу был задержан в рамках разбирательства по делу о контрабанде сигарет.

Бывшие коллеги по партии рассказывают, что в те дни Елена Бакалу носилась как угорелая по всем влиятельным знакомствам, вовлекая всех «сильных мира сего» из ее окружения, чтобы ее супруга освободили из-под ареста.

В результате Василий Бакалу был освобожден всего через три дня, но этого было мало.

Верная жена сделала все, чтобы вернуть супругу должность, и на сегодняшний день г-н Бакалу все еще занимает то самое «хлебное» кресло начальника таможни Кагула.

Трафик детьми

Нужно отметить, что источники из правоохранительных органов сообщили, что в 2005-2006 году Елена Бакалу занимала должность директора Центра для детей-инвалидов.

В отношении г-жи Бакалу было возбуждено уголовное дело по подозрению в трафике детей, сообщили источники.

Журналисты инфопортала scheme.md, проверяют всю полученную информацию, и пытаются найти следы некогда возбужденного уголовного дела и его детали, включая и результат, которым это разбирательство завершилось. Поэтому, продолжение следует…

Автор: Михаил Генчу