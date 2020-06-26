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Экономика
Россия готова выделить десятки тонн дизтоплива для фермеров из Молдовы
26.06.2020

Игорь Додон привез из России добрые вести.

Глава государства рассказал о том, что руководство Российской Федерации готово выделить помощь сельхозпроизводителей из Молдовы после того, как они пострадали от засухи зимой и весной 2020 года.

Речь идет о десятках тысяч тонн дизтоплива гуманитарной помощи, которые станут хорошим подспорьем после перенесенных вследствие перенесенных потерь.

- Я обратился к российским властям с просьбой предоставить гуманитарную помощь в виде топлива, сейчас цены на международных рынках благоприятные. Мы намерены распределить его среди фермеров, пострадавших от засухи. Коллеги из РФ сказали, что в течение нескольких недель дадут ответ. Я надеюсь, что он будет положительным, — заявил Игорь Додон.

Автор: Михаил Генчу


 
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