Майя Санду о деле против Усатого: Похоже, Додон и приятели устраняют конкурента

Лидер партии «Действие и Солидарность» Майя Санду в студии Бельцкого телевидения прокомментировала уголовное дело против Ренато Усатого и объявление его в розыск в Российской Федерации.

«Не думаю, что стоит рассказывать, как функционирует судебная система в Российской Федерации. Лучше говорить о молдавской. Но, как я уже отмечала раньше, всё это происходит именно сейчас и похоже на намерение Игоря Додона и его приятелей облегчить себе жизнь на предвыборной кампании по президентским выборам. А именно, сделать так, чтобы на левоцентристском сегменте не было конкурентов», — заявила Майя Санду.

Напомним, что мэр Бельц был объявлен в четверг Россией в розыск в рамках уголовного дела, сфабрикованного, как говорит Ренато Усатый, по просьбе Игоря Додона.

Во время видеообращения в четверг он заявил, заказчиком сфабрикованного против него дела является президент Молдовы Игорь Додон, который с помощью своего бизнес-партнера и куратора в России Игоря Чайки и «оборотней в погонах» в Москве добивается вынесения в отношении оппозиционного молдавского политика обвинительного приговора по делу об отмывании денег. Цель — не допустить его к президентским и досрочным парламентским выборам в качестве главного контркандидата действующей власти.

Ренато Усатый обратится к Генеральному прокурору Российской Федерации с заявлением, в котором раскроет детали его незаконного преследования и назовет имена политиков и сотрудников спецслужб, сфабриковавших его уголовное дело.

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