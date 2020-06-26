Дойна Лазаренко. Первый год в своем бизнесе я работала с 6 утра до 11 вечера

Интервью с Дойной Лазаренко, владелицей Салона по ремоделированию тела и похуданию BeautyCare. Рубрика «Женщины в бизнесе» при поддержке Proimobil

Intro

Интервью с Дойной я брал на прошлой неделе. И просто хочу отметить, что это было ПЕРВОЕ интервью после карантина, когда открылись рестораны и террасы. Конечно, онлайн интервью экономят много времени, не надо никуда ездить и стоять в пробках. Но, все-таки, какое удовольствие познакомиться с новым человеком за столиком в кафе, а не по телефону. Так что это интервью, по любому, мне запомнится надолго.

Интервью

Дойна, здравствуйте. Попробовал поискать какие-то более ранние интервью с вами в интернете – не нашел. Вообще, больше информации о BeautyCare, чем о вас. Плохо искал?

Я больше занималась последние два года продвижением бизнеса, чем себя. Так что интервью я просто не давала.

Посмотрел на виды деятельности BeautyCare – вакуумный массаж, инфракрасное обёртывание, электросимуляция… У вас специальное образование в индустрии красоты?

У меня два образования, но оба не связаны с красотой. Я закончила право на юридическом факультете в Молдавском государственном университете. Потом училась в Școala Naţională de Studii Politice și Administrative в Бухаресте. Она была создана еще в 1991 году как школа управления и подготовки специалистов для ведущих общественных отраслей. Потом работала над одним проектом в Страсбурге.

Больше похоже на начало политической карьеры, чем карьеры в бизнесе…

Думаю, что я еще вернусь к политике. Но несколько лет назад я приняла твердое решение попробовать себя в бизнесе. Во время жизни в Бухаресте я познакомилась с одной из ниш в индустрии красоты – аппаратным похуданием и рестайлингом тела и решила начать этот бизнес в Кишиневе. А учитывая, что первый год после открытия компании я сама работала на аппаратах с 6 утра и до 11 вечера, то теперь у меня уже серьезный практический опыт. Технологии в индустрии красоты так быстро совершенствуются, что если у тебя нет практики, ты моментально отстаешь от других игроков на рынке.

Помните начало бизнеса?

Конечно, помню. Я заняла у родителей 10 000 евро и с этого начала. Сейчас я понимаю, что этого было недостаточно, но дальше я уже развивалась на свои доходы. Поэтому и приходилось так много работать. Я арендовала на Ботанике, где «Олимпиада», маленький кабинет на 4 этаже. И это тоже была ошибка. Но через полгода я уже совсем по-другому ориентировалась в бизнесе. Я уже нашла другое помещение, гораздо более подходящее. А через год мы занимали уже целый этаж. Не буду скромничать, сейчас BeautyCare – лидер на рынке Молдовы.

Вы сказали, что активно занимались продвижением бизнеса… Какая реклама работает лучше всего в индустрии красоты?

Рекомендации и инфлуенсеры. Я заключила контракты с несколькими популярными в Кишиневе женщинами и девушками – и это отлично сработало. И, конечно, рекомендации. Лучше довольной клиентки рекламы не бывает.

Сейчас работаете с такой же нагрузкой?

Уже нет. Есть хорошая команда, которую я подготовила. Так что могу позволить себе задуматься о других направлениях бизнеса.

Тоже красота?

Нет. Может – недвижимость. Может что-то из сферы фаст-фуда. Как показывает мой опыт, в Молдове хватает ниш для нового бизнеса, просто нужно ее правильно выбрать и не бояться большого объема работы на старте.

В политику или юриспруденцию не тянет снова?

Тема политики мне очень интересна. Особенно все, что касается линии внешнеэкономических отношений. Но я уже давно привыкла сама себя обеспечивать и привыкла к определенному уровню финансовой самостоятельности. Так что ближайшее время я планирую начинать новые бизнесы. А уже когда создам себе устойчивую материальную базу, тогда задумаюсь снова о карьере в политике.

Всегда считал, что если бы в молдавской политике было бы больше женщин, то и политика была бы более взвешенная и сбалансированная. Так что – удачи в бизнесе и возвращения к политической карьере…

Павел ЗИНГАН