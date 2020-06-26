Опять мимо Европы: Молдову не включили в «белый список» коронавируса

Молдову не включили в «белый список».

Дело в том, что телеканал Euronews опубликовал документ, где приводится полный список стран, которые предлагают включить в коронавирусный «белый список» с начала июля 2020 года.

В этом списке - 54 страны – Ватикан, Монако, Черногория, Андорра, Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Албания, Турция, Косово, Корейская Народно-Демократическая Республика, Туркменистан, Вьетнам, Китай, Таиланд, Мьянма, Монголия, Япония, Южная Корея, Грузия, Бутан, Ливан, Индонезия, Узбекистан, Индия, Таджикистан, Казахстан, Палау, Новая Зеландия, Австралия, Доминика, Багамские о-ва, Сент-Люсия, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуэла, Никарагуа, Коста-Рика, Канада, Ангола, Тунис, Намибия, Уганда, Мозамбик, Маврикий, Замбия, Руанда, Эфиопия, Марокко, Алжир и Египет. Молдова в нем отсутствует.

Ограничения остаются в силе также и для граждан США, России, Катара и Бразилии, причем, нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде.

Между многими странами мира есть разногласия в отношении критериев, используемых для определения данного cписка, так как некоторые данные о COVID-19 могут быть ненадежными, сообщает портал euronews.com.

Подготовил Михаил Генчу