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Политика
Судьба молдавского парламента в руках Тирасполя
26.06.2020

В парламенте создалось неустойчивое равновесие 50/50. После как Партия социалистов и Демпартия потеряли большинство оппозиция заговорила о вотуме недоверия правительству Иона Кику.

Сейчас у политических оппонентов власти есть 50 голосов.

Фактически все зависит от слова независимого парламентария Александра Олейника, который был избран от Приднестровья. От его решения может напрямую зависеть, сохранит ли страна ставшее миноритарным правительство нынешнего созыва или страну ждут досрочные парламентские выборы.

Впрочем, в Тирасполе заявили, что не признают это представительство в молдавском парламенте, так как Приднестровье не участвует в политической жизни соседнего государства. Так что решение за депутатом, который к Приднестровью отношения не имеет…

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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