Пришла беда в Молдову - нас окружили "ковидные бараки", Украина и Румыния

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 26 июня 2020 года [обновлено в 13.00]

Столько рассуждали о том, откроют ли нам границы соседние страны, а теперь впору говорить о жестком закрытии границ с Украиной и Румынией.

А все дело в том, что у соседей за минувшие сутки просто антирекорды: в Румынии 460 заразившихся (это всплеск после почти месячной умиротворенности), а на Украине почти тысяча больных - 994 человека.

В общем, не получается пока спад - ни у нас, ни в Европе, ни в остальном мире.

Ну, а на 26 июня ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ)

15453 (+374) - заражены с начала эпидемии

2330 (+30) - заболевшие медики

6012 - активных случаев заболевания на данный момент

1838 - проведено тестов, из которых 1456 - это первичные

510 - умерли

449 - в тяжелом состоянии

25 - в критическом (на ИВЛ)

1064 - состояние средней тяжести

26340 - под наблюдением.

8765 - вылечились.

С начала пандемии более 74 000 человек прошли тестирование в Республике Молдова и было обработано более 90 000 тестов.