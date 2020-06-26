Пришла беда в Молдову - нас окружили "ковидные бараки", Украина и Румыния

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 26 июня 2020 года [обновлено в 13.00]
Столько рассуждали о том, откроют ли нам границы соседние страны, а теперь впору говорить о жестком закрытии границ с Украиной и Румынией.
А все дело в том, что у соседей за минувшие сутки просто антирекорды: в Румынии 460 заразившихся (это всплеск после почти месячной умиротворенности), а на Украине почти тысяча больных - 994 человека.
В общем, не получается пока спад - ни у нас, ни в Европе, ни в остальном мире.
Ну, а на 26 июня ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ)
15453 (+374) - заражены с начала эпидемии
2330 (+30) - заболевшие медики
6012 - активных случаев заболевания на данный момент
1838 - проведено тестов, из которых 1456 - это первичные
510 - умерли
449 - в тяжелом состоянии
25 - в критическом (на ИВЛ)
1064 - состояние средней тяжести
26340 - под наблюдением.
8765 - вылечились.
С начала пандемии более 74 000 человек прошли тестирование в Республике Молдова и было обработано более 90 000 тестов.
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