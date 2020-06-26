Ваша президентура в Бухаресте, а у меня другой Родины нет, - Додон жестко ответил Санду

Буду служить Республике Молдова, нашей Родине и нашему народу.

Игорь Додон ответил на заявление Майи Санду о том, что в случае победы на выборах здание президентуры ей не нужно. Президент Молдовы назвал четыре вещи, которые должны быть принципиальными для руководителя нашей страны – это баланс, характер, ответственность и соблюдение наших традиционных ценностей.

– Что значит баланс? Ты не можешь быть братом румыну против русских или братом русскому против румын, как это делают те, кто уже мнят себя президентом. Нам такие политики, которые испортят отношения или с русскими, или с европейцами, или с американцами, в руководстве страны не нужны. Я выступал и продолжаю выступать за сохранение Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление – и я восстановил стратегическое партнерство с Российской Федерацией, с Путиным. Вот как должно быть, – заявил Игорь Додон.

По мнению главы государства, у настоящего политика обязательно должна быть сила воли.

– У мужчин это называется по-другому, он должен иметь то, что нужно, чтобы не бояться шантажа и всяких фильмов и выгнать Плахотнюка из страны. Вот что такое характер. Не создавать с Плахотнюком коалицию. Вот здесь Андрей Нэстасе молодец, потому что напомнил Майе Санду, как она голосовала за Плахотнюка и Канду, а Канду голосовал за нее. А теперь она «большая героиня», – добавил президент.

Еще одна обязательная для политика вещь – это ответственность, которая должна быть экономической и социальной.

– Это не закрыть сотни школ в РМ, а индексировать дважды в год пенсии, выделить по 700 леев помощи пенсионерам по случаю праздников, помогать с экспортом экономическим агентам, – пояснил глава государства.

Президент также указал, что для руководителя нашей страны также принципиально соблюдение традиционных ценностей.

– Речь не о сексуальных меньшинствах и парадах, которые не нужны нам в Молдове, а о нашей религии, которую некоторые хотят расколоть, как в Украине. Я видел многие тенденции, и я категорически против этого. Речь о нашей государственности. Не когда ты гражданин другой страны и строишь из себя большого патриота этого государства. Или мы готовы избрать президентом гражданина другой страны? У меня другого гражданства нет, – сказал он.

В завершение Игорь Додон жестко ответил Майе Санду по поводу высказанного ею намерения отказаться от президентуры, в случае победы на выборах.

– Я понимаю, что ваша президентура в Бухаресте или в других столицах. Для меня есть единственное государство – Республика Молдова. Я буду служить Республике Молдова, нашей Родине и нашему народу. Здесь моя семья, мои родные. Другой Родины у меня нет. Баланс, характер и ответственность и впредь будут для меня основами, я буду продолжать чтить наши ценности. Это моя позиция, – заключил президент Молдовы Игорь Додон.